Компанія Apple анонсувала новий пакет передплати під назвою Creator Studio.

Це набір професійних програм для редагування фото, відео та аудіо, який має допомогти компанії посилити позиції у боротьбі з конкурентами.

Creator Studio – вартість та що входить

Новий сервіс стане доступним уже 28 січня. До нього увійдуть такі популярні застосунки, як Final Cut Pro, Logic Pro та Pixelmator Pro.

Користувачі зможуть обрати два формати оплати: $12,99 на місяць або $129 за рік. Для тих, хто хоче протестувати можливості пакета, Apple пропонує безплатний пробний період на один місяць.

Студенти коледжів та викладачі зможуть користуватися Creator Studio за значно нижчою ціною: $2,99 на місяць або $29,99 на рік.

Водночас компанія не відмовляється від звичного формату продажу софту. Програми, як і раніше, можна буде придбати в Mac App Store окремо за одноразову повну вартість, якщо користувач не бажає підписуватися на щомісячні платежі.

Навіщо це Apple

Запуск Creator Studio є частиною стратегії Apple щодо збільшення регулярного доходу від сервісів.

Цей напрямок є найбільш динамічним для компанії: у вересневому кварталі дохід підрозділу сервісів, куди входять App Store, iCloud, Apple Music та Apple TV, зріс на 15%, досягнувши $28,8 млрд.

Поява такого пакета – це також відповідь на дії конкурентів. Зокрема, компанія Adobe минулої осені випустила мобільну версію свого відеоредактора Premiere для iPhone.

Крім того, на ринок активно тиснуть популярні серед молоді застосунки, такі як CapCut від ByteDance та Edits від Instagram.

Щоб посилити свої можливості в обробці зображень, наприкінці 2024 року Apple придбала компанію Pixelmator, чиї додатки тепер стали частиною нового пакета Creator Studio.

Джерело : Bloomberg