Социальная сеть Threads впервые обогнала X по количеству ежедневных активных пользователей на мобильных устройствах. Об этом свидетельствуют новые данные аналитической компании Similarweb.

Согласно отчету, мобильное приложение Threads для iOS и Android демонстрирует стабильный рост в течение нескольких месяцев и по состоянию на 7 января 2026 года обошло X по показателям ежедневного использования на смартфонах.

Threads обогнал X на мобильных платформах

По данным Similarweb, Threads имел 141,5 млн ежедневных активных пользователей на iOS и Android, тогда как X – 125 млн. В то же время на веб-платформах ситуация остается противоположной: X по-прежнему значительно опережает Threads по количеству ежедневных посещений через браузер.

Аналитики отмечают, что рост Threads является результатом долгосрочной динамики, а не реакцией на недавние скандалы вокруг X. Речь идет, в частности, о случаях создания с помощью встроенного ИИ Grok несанкционированных обнаженных изображений женщин, иногда – несовершеннолетних.

Из-за этого генеральная прокуратура штата Калифорния открыла проверку. Подобные расследования ранее начали в Великобритании, ЕС, Индии и Бразилии.

На фоне этих событий социальный стартап Bluesky также зафиксировал рост количества установок своего приложения.

Почему растет популярность Threads

В Similarweb считают, что ключевыми факторами успеха Threads стали кросс-промоушн со стороны экосистемы Meta, в частности через Facebook и Instagram, ориентация на креаторов и быстрое внедрение новых функций.

В течение года Threads добавил сообщества по интересам, улучшенные фильтры, приватные сообщения, поддержку длинных текстов, исчезающие посты, а также начал тестировать игровые элементы.

Совокупность этих изменений, по оценке аналитиков, способствовала тому, что пользователи все чаще заходят в приложение как к ежедневной привычке.

Несмотря на потерю лидерства на мобильных платформах, X сохраняет стабильную вебаудиторию. По данным Similarweb, по состоянию на 13 января X имел 145,4 млн ежедневных веб-посещений, тогда как Threads – только 8,5 млн суммарно на Threads.com и Threads.net.

Также отмечается, что X по-прежнему опережает Threads в США, однако разрыв между платформами постепенно сокращается. Еще год назад X имел в два раза больше ежедневных активных пользователей в США, чем сейчас.

Источник : TechCrunch

