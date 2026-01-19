Соціальна мережа Threads вперше випередила X за кількістю щоденних активних користувачів на мобільних пристроях. Про це свідчать нові дані аналітичної компанії Similarweb.

Згідно зі звітом, мобільний застосунок Threads для iOS та Android демонструє стабільне зростання протягом кількох місяців і станом на 7 січня 2026 року обійшов X за показниками щоденного використання на смартфонах.

Threads обігнав X на мобільних платформах

За даними Similarweb, Threads мав 141,5 млн щоденних активних користувачів на iOS та Android, тоді як X – 125 млн. Водночас на вебплатформах ситуація залишається протилежною: X і далі значно випереджає Threads за кількістю щоденних відвідувань через браузер.

Аналітики зазначають, що зростання Threads є результатом довгострокової динаміки, а не реакцією на нещодавні скандали навколо X. Йдеться, зокрема, про випадки створення за допомогою вбудованого ШІ Grok несанкціонованих оголених зображень жінок, інколи – неповнолітніх.

Через це генеральна прокуратура штату Каліфорнія відкрила перевірку. Подібні розслідування раніше розпочали у Великій Британії, ЄС, Індії та Бразилії.

На тлі цих подій соціальний стартап Bluesky також зафіксував зростання кількості встановлень свого застосунку.

Чому зростає популярність Threads

У Similarweb вважають, що ключовими чинниками успіху Threads стали кроспромоція з боку екосистеми Meta, зокрема через Facebook та Instagram, орієнтація на креаторів і швидке впровадження нових функцій.

Протягом року Threads додав спільноти за інтересами, покращені фільтри, приватні повідомлення, підтримку довгих текстів, зникаючі пости, а також почав тестувати ігрові елементи.

Сукупність цих змін, за оцінкою аналітиків, сприяла тому, що користувачі дедалі частіше заходять у застосунок як до щоденної звички.

Попри втрату лідерства на мобільних платформах, X зберігає стабільну вебаудиторію. За даними Similarweb, станом на 13 січня X мав 145,4 млн щоденних вебвідвідувань, тоді як Threads – лише 8,5 млн сумарно на Threads.com і Threads.net.

Також зазначається, що X досі випереджає Threads у США, однак розрив між платформами поступово скорочується. Ще рік тому X мав удвічі більше щоденних активних користувачів у США, ніж зараз.

Джерело : TechCrunch

