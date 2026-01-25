Міжнародна група позивачів подала до суду на Meta Platforms, Inc., звинувативши компанію у поширенні неправдивої інформації про конфіденційність та безпеку WhatsApp.

Позов було подано до окружного суду США в Сан-Франциско у п’ятницю, 23 січня. У ньому стверджується, що попри заяви компанії про наскрізне шифрування, яке робить повідомлення доступними лише відправнику та отримувачу, Meta і WhatsApp “зберігають, аналізують і можуть отримати доступ практично до всіх приватних чатів користувачів”.

Компанії та їхнє керівництво звинувачують у шахрайстві щодо мільярдів користувачів WhatsApp по всьому світу. До групи позивачів входять громадяни Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки.

У скарзі згадуються “інформатори”, які допомогли розкрити цю інформацію, хоча не пояснюється, хто вони. Адвокати позивачів просять суд затвердити колективний позов.

Реакція Meta

Представник Meta назвав позов “безпідставним” і заявив, що компанія “домагатиметься санкцій проти адвокатів позивачів”.

– Будь-які твердження про те, що повідомлення WhatsApp не зашифровані, є категорично неправдивими та абсурдними. WhatsApp вже десять років використовує наскрізне шифрування за протоколом Signal. Цей позов є безпідставною вигадкою, – заявив Енді Стоун, представник компанії Meta, яка придбала WhatsApp у 2014 році.

Джерело : Bloomberg

