NASA объявило дату запуска миссии Artemis II. Этот полет станет первым за более чем полвека, когда люди снова отправятся в направлении Луны, хотя и без посадки на ее поверхность.

Миссия Artemis II – что известно

Как сообщает издание Euronews, эта миссия станет первым пилотируемым полетом на Луну со времен завершения программы Аполлон в 1972 году.

Хотя Artemis II не предусматривает высадку на поверхность спутника Земли, она является критически важным этапом. Четыре астронавта должны облететь обратную сторону Луны, чтобы проверить жизнеспособность космического корабля Orion и сверхмощной ракеты Space Launch System (SLS).

Старт миссии Artemis II запланирован на 6 февраля этого года. Ее главная цель — исследовать, как системы жизнеобеспечения работают в условиях глубокого космоса.

Сервисный модуль корабля Orion, который отвечает за питание, кислород, воду и поддержание температуры, был разработан и изготовлен в Европе.

После облета Луны капсула с экипажем вернется на Землю со скоростью около 40 тыс. км в час – это станет рекордом для пилотируемых миссий.

Состав миссии Artemis II

В состав миссии вошли четверо опытных специалистов: трое американцев – Рид Вайзмен, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также канадский астронавт Джереми Хансен.

Участие представителя Канады подчеркивает международный статус программы, к которой уже присоединились более 60 стран.

Помимо сложных технических маневров, астронавты испытают и бытовые обновления. В частности, Orion оснащен современной системой туалета для глубокого космоса, что является значительным шагом вперед по сравнению с примитивными трубками, которыми пользовались экипажи Аполлонов.

Значение миссии для будущего

Artemis II — это не просто полет ради рекорда. Успешное завершение десятидневного путешествия откроет путь для следующей миссии — Artemis III, которая уже будет предусматривать высадку людей на поверхность Луны.

Ученые отмечают, что ракета SLS разработана с огромным запасом мощности. В перспективе ее технологии планируют использовать не только для освоения Луны или строительства окололунной станции Lunar Gateway, но и для первых полетов человека на Марс и даже автоматических миссий к Юпитеру.

