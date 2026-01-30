Крок до повернення людства на Місяць: коли стартує місія Artemis II
- Місія не передбачає посадки, але включає обліт зворотного боку Місяця.
- Астронавти вперше полетять до Місяця на кораблі Orion та ракеті Space Launch System.
- Під час місії тестуватимуть системи життєзабезпечення в умовах глибокого космосу.
NASA оголосило дату запуску місії Artemis II. Цей політ стане першим за більше ніж пів століття, коли люди знову вирушать у напрямку Місяця, хоча й без посадки на його поверхню.
Місія Artemis II – що відомо
Як повідомляє видання Euronews, ця місія стане першим пілотованим польотом до Місяця з часів завершення програми Аполлон у 1972 році.
Хоча Artemis II не передбачає висадки на поверхню супутника Землі, вона є критично важливим етапом. Чотири астронавти мають облетіти зворотний бік Місяця, щоби перевірити життєздатність космічного корабля Orion та надпотужної ракети Space Launch System (SLS).
Старт місії Artemis II заплановано на 6 лютого цього року. Її головна мета – дослідити як системи життєзабезпечення працюють в умовах глибокого космосу.
Сервісний модуль корабля Orion, який відповідає за живлення, кисень, воду та підтримку температури, був розроблений та виготовлений у Європі.
Після обльоту Місяця капсула з екіпажем повернеться на Землю зі швидкістю близько 40 тис. км на годину – це стане рекордом для пілотованих місій.
Склад місії Artemis II
До складу місії увійшли четверо досвідчених фахівців: троє американців – Рід Вайзмен, Віктор Гловер та Крістіна Кук, а також канадський астронавт Джеремі Гансен.
Участь представника Канади підкреслює міжнародний статус програми, до якої вже приєдналися понад 60 країн.
Окрім складних технічних маневрів, астронавти випробують і побутові оновлення. Зокрема, Orion оснащений сучасною системою туалету для глибокого космосу, що є значним кроком вперед порівняно з примітивними трубками, якими користувалися екіпажі Аполлонів.
Значення місії для майбутнього
Artemis II — це не просто політ заради рекорду. Успішне завершення десятиденної подорожі відкриє шлях для наступної місії – Artemis III, яка вже передбачатиме висадку людей на поверхню Місяця.
Науковці зазначають, що ракета SLS розроблена з величезним запасом потужності. У перспективі її технології планують використовувати не лише для освоєння Місяця чи побудови навколомісячної станції Lunar Gateway, а й для перших польотів людини до Марса та навіть автоматичних місій до Юпітера.