Компания Google запускает обновленный инструмент, который упрощает процесс удаления откровенных изображений, опубликованных без согласия пользователя.

Теперь очистить поисковую выдачу от таких результатов можно будет в несколько кликов, не выходя из системы поиска.

Как работает новый механизм удаления

Ранее процесс жалобы на интимные фото был достаточно длительным, однако теперь Google сделал его максимально интуитивным. Чтобы отправить запрос на удаление, пользователю достаточно выполнить несколько простых действий:

Сейчас смотрят

нажать на три точки рядом с изображением в результатах поиска;

выбрать пункт Удалить результат;

обозначить причину – На изображении есть мои интимные фото.

Важным обновлением стала возможность подавать жалобы на несколько изображений одновременно. Теперь не нужно сообщать о каждом фото отдельно – специальная форма позволяет выделить все найденные результаты и отправить запрос одним пакетом.

Постоянная защита и контроль

Google не только удаляет уже имеющиеся ссылки, но и предлагает защиту на будущее. Пользователи могут активировать функцию, которая будет автоматически фильтровать похожие откровенные результаты, если они появятся в подобных поисковых запросах.

Также компания создала специальный центр Результаты о вас, где можно отслеживать статус своих заявок в одном месте. Кроме того, система будет отправлять уведомления на электронную почту, как только статус запроса изменится.

Сразу после подачи заявки Google будет предоставлять контакты организаций, предлагающих профессиональную юридическую или психологическую помощь. Это сделано для того, чтобы поддержать людей, столкнувшихся с распространением их личного контента без разрешения.

Новые функции начнут появляться в большинстве стран уже в ближайшие дни. Разработчики обещают и в дальнейшем совершенствовать инструменты безопасности, опираясь на отзывы пользователей и советы экспертов.

Напомним, недавно чат-бот Grok попал в скандал из-за генерации откровенных фото пользователей без их разрешения.

Источник : Google

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.