Компанія Google запускає оновлений інструмент, який спрощує процес видалення відвертих зображень, опублікованих без згоди користувача.

Тепер очистити пошукову видачу від таких результатів можна буде у кілька кліків, не виходячи з системи пошуку.

Як працює новий механізм видалення

Раніше процес скарги на інтимні фото був досить тривалим, проте тепер Google зробив його максимально інтуїтивним. Щоб надіслати запит на видалення, користувачеві достатньо виконати кілька простих дій:

натиснути на три крапки поруч із зображенням у результатах пошуку;

обрати пункт Видалити результат;

позначити причину – На зображенні є мої інтимні фото.

Важливим оновленням стала можливість подавати скарги на кілька зображень одночасно. Тепер не потрібно звітувати про кожне фото окремо – спеціальна форма дозволяє виділити всі знайдені результати та відправити запит одним пакетом.

Постійний захист та контроль

Google не лише видаляє вже наявні посилання, а й пропонує захист на майбутнє. Користувачі можуть активувати функцію, яка автоматично фільтруватиме схожі відверті результати, якщо вони з’являться у подібних пошукових запитах.

Також компанія створила спеціальний центр Результати про вас, де можна відстежувати статус своїх заявок в одному місці. Окрім цього, система надсилатиме сповіщення на електронну пошту, щойно статус запиту зміниться.

Одразу після подання заявки Google надаватиме контакти організацій, що пропонують фахову юридичну чи психологічну допомогу. Це зроблено для того, щоб підтримати людей, які зіткнулися з поширенням їхнього приватного контенту без дозволу.

Нові функції почнуть з’являтися у більшості країн вже найближчими днями. Розробники обіцяють і надалі вдосконалювати інструменти безпеки, спираючись на відгуки користувачів та поради експертів.

Нагадаємо, нещодавно чат-бот Grok втрапив у скандал через генерацію відвертих фото користувачів без їхнього дозволу.

Джерело : Google

