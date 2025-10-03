Тестирование технологии 5G в Украине планируют начать в этом году с трех городов – Львова, Харькова и Бородянки.

Об этом в интервью Forbes рассказал заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибытько, занимающий эту должность с лета 2025 года.

По его словам, Харьков выбрали как город, который продолжает развиваться несмотря на обстрелы, а Бородянку – как символ восстановления после разрушений.

Во Львове к пилотному проекту планируют привлечь всех трех операторов, а в других городах уже есть предварительное согласие от Vodafone и Киевстара.

Что такое 5G и когда его ждать

Технология 5G – это пятое поколение мобильной связи, которое обеспечивает более быстрый интернет, меньшую задержку сигнала и возможность подключения большего количества устройств одновременно.

Для пользователей разница с 4G может быть незначительной, зато бизнес и инфраструктура получат дополнительные возможности: от автоматизации процессов до развития “умных городов”, пояснил Прибытько.

Сегодня почти 22% телефонов в Украине поддерживают 5G – это около 9,4 млн устройств. В то же время полноценный запуск новой технологии откладывают до завершения военного положения.

Согласно оптимальному развитию сценария, связь пятого поколения может покрыть значительную часть территории страны к 2030 году.

– Покрытие 5G не заменит восстановление поврежденных сетей, расширение покрытия на дороги, железные дороги и отдаленные населенные пункты. Сейчас стоит говорить о качестве, а не о количестве локаций с 5G. По оптимальному сценарию, до 2030 года можно успеть покрыть достаточно большую часть территории страны этой технологией, – уточнил заместитель министра.

Развитие покрытия

Чтобы подготовить страну к массовому запуску 5G, в конце этой весны правительство приняло новые правила, которые сократили время на установку базовых станций мобильной связи.

Если раньше разрешения могли затягиваться на годы, то теперь их можно получить за 15-25 дней. Это позволяет операторам развертывать новые станции гораздо быстрее – всего за три-четыре месяца, отметил Станислав Прибытько. Первые такие объекты должны заработать уже осенью.

Отдельно в Минцифры работают над улучшением связи вдоль железнодорожных путей. Сейчас покрытие обеспечивается в основном за счет использования станций в городах возле путей.

Строить специальные башни для поездов дорого, поэтому рассматривают европейский вариант – предоставление частот по более низкой цене с обязательным покрытием железной дороги.

По словам Прибытько, операторы уже устанавливают дополнительные станции на проблемных участках и сотрудничают с Укрзалізницею.

