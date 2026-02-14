У Харкові офіційно запустили пілотний зв’язок стандарту 5G.

Першими зв’язок нового покоління протестували молодята, які в День закоханих уклали шлюб у Дії на 5G-швидкості.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

5G у Харкові: що відомо

За ініціативи президента України пілотний проєкт 5G масштабували на Харків, який став третім містом після Львова та Бородянки, де запрацював зв’язок п’ятого покоління.

У Мінцифри наголошують, що запуск 5G у Харкові має символічне значення — місто продовжує розвиватися попри регулярні обстріли та близькість до кордону з Росією.

Першими новий стандарт зв’язку протестували молодята Владислав і Катерина, які зареєстрували шлюб у застосунку Дія.

У міністерстві назвали це “найтехнологічнішим весіллям України”.

Раніше стало відомо, що тестування 5G в Україні розпочали з трьох міст — Львова, Бородянки та Харкова.

Львів став першим майданчиком для запуску пілоту, де збудували понад 20 базових станцій та перевіряють сумісність нового зв’язку з військовими системами.

Бородянку обрали як символ відбудови після масштабних руйнувань.

Там 5G тестують на базі відновленої телеком-інфраструктури з перспективою впровадження Smart City-рішень.

За словами представників Мінцифри, для користувачів різниця між 4G і 5G може бути малопомітною, однак для бізнесу, інфраструктури та цифрових сервісів новий стандарт відкриває значно ширші можливості.

Повноцінний комерційний запуск 5G в Україні планують після завершення воєнного стану, а за оптимістичним сценарієм значну частину країни можуть покрити зв’язком п’ятого покоління до 2030 року.

