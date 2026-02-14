Запущено 5G у Харкові: пілотний зв’язок протестували молодята в Дії
- Харків став третім містом України з пілотним 5G.
- Першими мережу протестували молодята через Дію.
- Запуск відбувся за десятки кілометрів від кордону з РФ.
У Харкові офіційно запустили пілотний зв’язок стандарту 5G.
Першими зв’язок нового покоління протестували молодята, які в День закоханих уклали шлюб у Дії на 5G-швидкості.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
5G у Харкові: що відомо
За ініціативи президента України пілотний проєкт 5G масштабували на Харків, який став третім містом після Львова та Бородянки, де запрацював зв’язок п’ятого покоління.
У Мінцифри наголошують, що запуск 5G у Харкові має символічне значення — місто продовжує розвиватися попри регулярні обстріли та близькість до кордону з Росією.
Першими новий стандарт зв’язку протестували молодята Владислав і Катерина, які зареєстрували шлюб у застосунку Дія.
У міністерстві назвали це “найтехнологічнішим весіллям України”.
Раніше стало відомо, що тестування 5G в Україні розпочали з трьох міст — Львова, Бородянки та Харкова.
Львів став першим майданчиком для запуску пілоту, де збудували понад 20 базових станцій та перевіряють сумісність нового зв’язку з військовими системами.
Бородянку обрали як символ відбудови після масштабних руйнувань.
Там 5G тестують на базі відновленої телеком-інфраструктури з перспективою впровадження Smart City-рішень.
За словами представників Мінцифри, для користувачів різниця між 4G і 5G може бути малопомітною, однак для бізнесу, інфраструктури та цифрових сервісів новий стандарт відкриває значно ширші можливості.
Повноцінний комерційний запуск 5G в Україні планують після завершення воєнного стану, а за оптимістичним сценарієм значну частину країни можуть покрити зв’язком п’ятого покоління до 2030 року.