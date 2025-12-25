Приезд действующего понтифика Папы Римского Льва XIV в Украину может состояться в будущем, однако для этого необходима совместная работа дипломатических и церковных структур и четкое понимание цели визита.

Об этом заявил Апостольский нунций в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас, в интервью РБК-Украина.

Визит Папы в Украину: что известно

По словам архиепископа, вопрос приезда Папы Римского в Украину обсуждался еще весной 2022 года — во время обороны Мариуполя.

Тогда рассматривался возможный визит Папы Франциска в случае, если это могло бы способствовать спасению защитников города.

Кульбокас подчеркнул, что предыдущий понтифик был готов приехать в Украину, когда видел реальную возможность оказать конкретную помощь.

— Если бы эта идея была реалистичной, он был готов приехать, — отметил архиепископ.

Говоря о нынешнем Папе Льве XIV, нунций подчеркнул, что его визит возможен, однако должен быть наполнен не только символизмом, но и конкретным духовным содержанием.

Архиепископ пояснил, что для реализации визита необходимо разработать четкие инициативы и проекты, чтобы приезд понтифика был важен не только для Украины, но и для всего мира.

Он также признал, что факторы безопасности остаются ключевым препятствием.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявлял, что план его визита в Киев уже подготовлен, однако реализовать его пока сложно из-за войны и вопросов безопасности.

Понтифик подчеркивал, что надеется посетить Украину, когда для этого появятся реальные условия.

