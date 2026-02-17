Сонячне затемнення – це природне космічне явище, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, частково або повністю закриваючи його диск. Такі явища відбуваються від двох до чотирьох разів на рік у різних частинах планети.

Коли перше сонячне затемнення 2026 році та чи вдасться його побачити українцям, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде сонячне затемнення в Україні

За даними NASA, у 2026 році відбудеться лише два сонячних затемнення, одне — в лютому, а друге — в серпні.

Ці затемнення відрізняються за типом, адже лютневе буде кільцевим, коли Місяць закриває центр Сонця і по краю залишається сяюче “кільце”, а серпневе – повним, коли Сонце може бути повністю закрите Місяцем у зоні прямої видимості.

Сонячне затемнення у лютому: дата

За даними NASA, перше — кільцеве затемнення — відбудеться 17 лютого. Під час нього Місяць пройде між Землею і Сонцем, закриваючи його центр, а по краю залишиться тонке сяюче “кільце вогню”.

Повний ефект цього кільцевого затемнення буде видно здебільшого над Південним полюсом та океанами, а часткові фази у південних районах Африки та Південної Америки.

Чи можна подивитися сонячне затемнення в Україні у лютому 2026 року

Астроном із Дніпра Людмила Марченко пояснила Суспільному, що повні або кільцеві затемнення можливі тільки під час молодика, коли Сонце і Місяць опиняються на одній лінії. Цього року 17 лютого, крім затемнення, починається Китайський Новий рік, що робить дату ще більш цікавою.

Проте для України це затемнення не буде видно. За словами Марченко, центр затемнення пройде о 14:12 за київським часом, і Місяць буде лише трохи зміщений від Сонця, тому він його не закриє.

Видимість часткових фаз для українців буде практично непомітною без спеціальних фільтрів. Кільцеве затемнення можна буде спостерігати лише в обмеженій зоні над Антарктидою та океанами.

Коли буде наступне сонячне затемнення в Україні у 2026 році

Наступне затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року. Це буде повне сонячне затемнення, центр якого пройде над Гренландією, Ісландією та північною Іспанією.

У багатьох регіонах Європи, Африки та Північної Америки буде видно лише часткові фази.

Для України також можна буде спостерігати часткове затемнення, коли Місяць закриє лише частину Сонця, а решта диска залишиться яскравою.

Як зазначає Марченко, навіть часткове сонячне затемнення в Україні 2026 – це гарна можливість для астрономічних спостережень, особливо з біноклем або телескопом із захисним фільтром.

Сонячні затемнення — це не рідкісне явище, але вони завжди привертають увагу і дають можливість спостерігати космічні процеси наживо.

