Samsung S26 Ultra – это смартфон, в котором акцент сделан на большом QHD+ экране, топовой производительности и универсальной системе камер с расширенным зумом.

6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой 1-120 Гц работает плавно в скролле и играх и экономно в статичных сценах, а Vision Booster помогает считывать контент на ярком свете.

Корпус 78,1 x 163,6 x 7,9 мм и вес 214 г дают ощущение ультра в руке, но без лишней громоздкости. Защита IP68 уместна для активного ритма: дождь и пыль не выбивают из графика.

Дисплей, производительность и автономность

Внутри Samsung С26 Ультра – Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, который быстро открывает тяжелые приложения, стабильно держит FPS и лучше распределяет нагрузку в многозадачности. Конфигурации памяти под разные сценарии: 12 ГБ + 256 ГБ для базового флагмана-ежедневно, 12 + 512 ГБ для активных съемок и контента, или 16 ГБ + 1 ТБ, если храните видео и большие проекты локально.

Android 16 с One UI 8.5 добавляет современные возможности системы и удобное управление. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на интенсивный день, а проводная подзарядка добирает до 75% примерно за 30 мин. Есть сверхбыстрая беспроводная зарядка и PowerShare для подзарядки совместимых гаджетов.

Дисплей 6,9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Гц, Vision Booster – для чтения, видео и игр без рывков;

Габариты 78,1 x 163,6 x 7,9 мм, 214 г – большой экран с продуманной эргономикой;

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy – скорость в повседневных задачах и тяжелых нагрузках;

Память: 12/256, 12/512 или 16/1 ТБ – выбор под объем фото, видео и приложений;

Батарея 5000 мА·ч, проводная зарядка до 75% примерно за 30 мин, сверхбыстрая беспроводная, PowerShare;

5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0, защита IP68 – связь и выносливость в различных условиях.

Камеры и зум: когда важны детали

Система камер Samsung S26 Ultra ориентирована на универсальность: от пейзажей до портретов и удаленных сцен. Ультраширокоугольный модуль 50 МП F1.9 захватывает больше пространства в кадре, а основная широкоугольная камера 200 МП с OIS дает высокий запас детализации и поддерживает 2x зум оптического качества для аккуратного приближения.

Для дальних планов предусмотрено два телефото: 50 МП с оптическим зумом 5x и оптическим качеством 10x (F2.9, OIS) и 10 МП с 3x (F2.4, OIS). Такая связка полезна, когда нужно снять сцену или портрет с комфортной дистанции. Фронтальная камера 12 МП F2.2 подходит для звонков и селфи.

Ультраширокоугольная 50 МП F1.9 – пейзажи, архитектура, групповые фото.

Основная 200 МП, 2x зум оптического качества, OIS – детализация и съемка с рук.

Телефото 50 МП: 5x оптический зум, 10x оптического качества, OIS, F2.9 – дальние планы и сцена.

Телефото 10 МП: 3x оптический зум, OIS, F2.4 – портреты и средняя дистанция.

Фронтальная 12 МП F2.2 – видеозвонки, сториз и селфи.

Если вам нужен флагман для контента, съемки и быстрой работы, S26 Ultra сочетает в себе большой дисплей, мощный чипсет и камеры, которые покрывают большинство сценариев без дополнительных устройств.

