Samsung S26 Ultra – це смартфон, у якому акцент зроблено на великому QHD+ екрані, топовій продуктивності та універсальній системі камер із розширеним зумом.

6,9-дюймовий Dynamic AMOLED 2X із адаптивною частотою 1-120 Гц працює плавно в скролі та іграх і економно в статичних сценах, а Vision Booster допомагає зчитувати контент на яскравому світлі.

Корпус 78,1 x 163,6 x 7,9 мм та вага 214 г дають відчуття ультра у руці, але без зайвої громіздкості. Захист IP68 доречний для активного ритму: дощ і пил не вибивають із графіка.

Дисплей, продуктивність і автономність

Усередині Самсунг С26 Ультра – Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, який швидко відкриває важкі застосунки, стабільно тримає FPS і краще розподіляє навантаження в багатозадачності.

Конфігурації пам’яті під різні сценарії: 12 ГБ + 256 ГБ для базового флагман-щодня, 12 + 512 ГБ для активних зйомок і контенту, або 16 ГБ + 1 ТБ, якщо зберігаєте відео й великі проєкти локально.

Android 16 з One UI 8.5 додає сучасні можливості системи та зручне керування. Аккумулятор 5000 мА·год розрахований на інтенсивний день, а дротова підзарядка добирає до 75% приблизно за 30 хв. Є надшвидке бездротове заряджання та PowerShare для підживлення сумісних гаджетів.

Дисплей 6,9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Гц, Vision Booster – для читання, відео та ігор без ривків;

Габарити 78,1 x 163,6 x 7,9 мм, 214 г – великий екран із продуманою ергономікою;

Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy – швидкість у щоденних задачах і важких навантаженнях;

Пам’ять: 12/256, 12/512 або 16/1ТБ – вибір під обсяг фото, відео й додатків;

Батарея 5000 мА·год, дротове заряджання до 75% приблизно за 30 хв, надшвидке бездротове, PowerShare;

5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0, захист IP68 – зв’язок і витривалість у різних умовах.

Камери та зум: коли важливі деталі

Система камер Samsung S26 Ultra орієнтована на універсальність: від пейзажів до портретів і віддалених сцен. Ультраширококутний модуль 50 МП F1.9 ловить більше простору в кадрі, а основна ширококутна камера 200 МП із OIS дає високий запас деталізації і підтримує 2x зум оптичної якості для акуратного наближення.

Для дальніх планів передбачено два телефото: 50 МП із оптичним зумом 5x і оптичної якості 10x (F2.9, OIS) та 10 МП із 3x (F2.4, OIS). Така зв’язка корисна, коли треба зняти сцену або портрет із комфортної дистанції. Фронтальна камера 12 МП F2.2 підходить для дзвінків і селфі.

Ультраширококутна 50 МП F1.9 – пейзажі, архітектура, групові фото.

Основна 200 МП, 2x зум оптичної якості, OIS – деталізація та зйомка з рук.

Телефото 50 МП: 5x оптичний зум, 10x оптичної якості, OIS, F2.9 – дальні плани та сцена.

Телефото 10 МП: 3x оптичний зум, OIS, F2.4 – портрети та середня дистанція.

Фронтальна 12 МП F2.2 – відеодзвінки, сторіз і селфі.

Якщо вам потрібен флагман для контенту, зйомки та швидкої роботи, S26 Ultra поєднує великий дисплей, потужний чипсет і камери, які закривають більшість сценаріїв без додаткових пристроїв.

Фото: Фокстрот

