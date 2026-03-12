Сбой в Telegram 12 марта: пользователи массово жалуются на работу мессенджера
- Сервис Downdetector зафиксировал резкий скачок жалоб, превышающий типичный уровень.
- Проблемы наблюдаются в разных странах, в частности в Украине, Польше, Казахстане, Сербии, Франции, Чехии, Узбекистане и других.
- Пики сообщений о сбое зафиксировали 11 марта с 13:00 до 14:00 и утром 12 марта.
В четверг, 12 марта, пользователи сообщают о масштабном сбое в Telegram. В соцсетях появились многочисленные жалобы на работу мессенджера, а сервис Downdetector зафиксировал резкий скачок обращений.
Согласно данным платформы, которая отслеживает технические проблемы онлайн-сервисов, количество сообщений о сбое Telegram значительно превысило обычный уровень для этого времени суток.
Сбой в Telegram 12 марта 2026 года – что известно
Сервис Downdetector показывает резкий рост количества жалоб в течение последних часов. На графике видно, что число сообщений о неисправностях в Украине стремительно возросло.
Downdetector объясняет, что фиксирует инцидент только тогда, когда количество сообщений значительно превышает типичный уровень жалоб в определенное время суток. Именно поэтому ситуацию 12 марта сервис определил как сбой в Telegram.
Пользователи также пишут в сети, что мессенджер работает с перебоями или вообще не открывается.
На что жалуются пользователи
По статистике Downdetector, больше всего жалоб касается работы приложения Telegram – 59% на момент публикации материала.
Еще 22% пользователей заявили о проблемах с веб-версией, а 19% испытывают трудности с отправкой сообщений.
Согласно информации Downdetector, проблемы с подключением и работой мессенджера не только в Украине. Жалобы также поступают от пользователей из Казахстана, Польши, Сербии, Узбекистана, Франции, Чехии и других стран.
На данный момент официальной информации о причинах сбоя Telegram нет. Компания пока не комментировала ситуацию.