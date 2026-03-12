В четверг, 12 марта, пользователи сообщают о масштабном сбое в Telegram. В соцсетях появились многочисленные жалобы на работу мессенджера, а сервис Downdetector зафиксировал резкий скачок обращений.

Согласно данным платформы, которая отслеживает технические проблемы онлайн-сервисов, количество сообщений о сбое Telegram значительно превысило обычный уровень для этого времени суток.

Сбой в Telegram 12 марта 2026 года – что известно

Сервис Downdetector показывает резкий рост количества жалоб в течение последних часов. На графике видно, что число сообщений о неисправностях в Украине стремительно возросло.

Downdetector объясняет, что фиксирует инцидент только тогда, когда количество сообщений значительно превышает типичный уровень жалоб в определенное время суток. Именно поэтому ситуацию 12 марта сервис определил как сбой в Telegram.

Пользователи также пишут в сети, что мессенджер работает с перебоями или вообще не открывается.

На что жалуются пользователи

По статистике Downdetector, больше всего жалоб касается работы приложения Telegram – 59% на момент публикации материала.

Еще 22% пользователей заявили о проблемах с веб-версией, а 19% испытывают трудности с отправкой сообщений.

Согласно информации Downdetector, проблемы с подключением и работой мессенджера не только в Украине. Жалобы также поступают от пользователей из Казахстана, Польши, Сербии, Узбекистана, Франции, Чехии и других стран.

На данный момент официальной информации о причинах сбоя Telegram нет. Компания пока не комментировала ситуацию.

