В России начали уголовное расследование против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Его подозревают в “содействии террористической деятельности”.

Дело открыли на основании материалов ФСБ, которые утверждают, что приложение якобы находится под контролем западных и украинских спецслужб.

Дело против Павла Дурова – что известно

Российские власти обвиняют мессенджер в игнорировании запросов правоохранительных органов и отказе удалять “опасный контент”.

Сейчас смотрят

По данным пропагандистских СМИ, с 2022 года в стране зарегистрировали более 153 тыс. преступлений с использованием Telegram, из них 33 тыс. – диверсионно-террористического и экстремистского характера. Отдельно заявляется о десятках тысяч взрывов, поджогов и убийств с начала войны.

Также росСМИ распространяют информацию о том, что платформа якобы использовалась для подготовки теракта в Крокус Сити Холл, а также в делах об убийствах Дарьи Дугиной и российского генерала Игоря Кириллова.

Еще одно обвинение касается того, что администрация сервиса якобы отказалась удалить тысячи каналов, связанных с наркотиками и призывами к суициду.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Telegram представляет потенциальную угрозу, а основатель компании не проявляет “желания сотрудничать”.

Реакция Павла Дурова

Сам Павел Дуров, который проживает в Дубае и имеет французское гражданство, раскритиковал возбуждение дела. По его словам, Кремль ежедневно придумывает новые поводы, чтобы ограничить доступ россиян к свободному общению.

– Власть пытается подавить право на частную жизнь и свободу слова. Это печальное зрелище – государство, которое боится собственного народа, – заявил Дуров в Telegram.

Все это происходит на фоне политики Кремля по построению так называемого суверенного интернета – онлайн-пространства под усиленным государственным контролем.

Несмотря на громкие обвинения, Россия пока не решается полностью заблокировать Telegram. Это связано с тем, что мессенджер является основным инструментом коммуникации как для гражданских россиян, так и для оккупантов на фронте.

Вместо этого Кремль выбрал тактику постепенного давления, в частности с февраля 2026 года Роскомнадзор начал искусственно снижать скорость работы приложения.

После этого пользователи в РФ начали массово жаловаться на проблемы с обновлением Linux – в стране-агрессоре частично исчез доступ к международным серверам, через которые загружается система.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.