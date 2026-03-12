У четвер, 12 березня, користувачі повідомляють про масштабний збій в Telegram. У соцмережах з’явилися численні скарги на роботу месенджера, а сервіс Downdetector зафіксував різкий стрибок звернень.

Згідно з даними платформи, яка відстежує технічні проблеми онлайн-сервісів, кількість повідомлень про збій телеграму значно перевищила звичний рівень для цього часу доби.

Збій в Telegram 12 березня 2026 року – що відомо

Сервіс Downdetector показує різке зростання кількості скарг протягом останніх годин. На графіку видно, що кількість повідомлень про несправності в Україні стрімко зросло.

Downdetector пояснює, що фіксує інцидент лише тоді, коли кількість повідомлень значно перевищує типовий рівень скарг у певний час доби. Саме тому ситуацію 12 березня сервіс визначив як збій в Telegram.

Користувачі також пишуть у мережі, що месенджер працює з перебоями або взагалі не відкривається.

На що скаржаться користувачі

За статистикою Downdetector, найбільше скарг стосується роботи застосунку Telegram – 59% на момент публікації матеріалу.

Ще 22% користувачів заявили про проблеми з вебверсією, 19% мають труднощі з надсиланням повідомлень.

Згідно з інформацією Downdetector, проблеми з підключенням і роботою месенджера є не лише в Україні. Скарги також надходять від користувачів з Казахстану, Польщі, Сербії, Узбекистану, Франції, Чехії та інших країн.

Наразі офіційної інформації про причини збою Telegram немає. Компанія поки не коментувала ситуацію.

