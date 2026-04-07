Астронавти місії Artemis II завершили проліт повз Місяць і вже прямують назад до Землі.

Після кількох годин наукових спостережень корабель Orion вийде з гравітаційного впливу Місяця — це станеться 7 квітня приблизно о 20:25 за київським часом.

Місія Artemis II повертається на Землю

Шостий день польоту став ключовим для всієї місії. Екіпаж завершив період спостережень за Місяцем, який тривав близько семи годин — саме в цей час корабель перебував на відстані, достатній для детального вивчення поверхні супутника.

Астронавти працювали з науковими цілями: фіксували кольорові відтінки поверхні, що допомагає визначати мінеральний склад і вік кратерів, а також документували ключові об’єкти, зокрема басейни Орієнтале та Герцшпрунг.

Під час польоту екіпаж також спостерігав рідкісні явища Earthset (захід Землі за горизонт Місяця) і Earthrise, коли планета знову з’являється з-за краю супутника.

Рекорд віддаленості від Землі

Одним із головних досягнень місії стало встановлення нового рекорду для пілотованих польотів. Екіпаж віддалився від Землі на понад 406 тисяч км, перевершивши показник місії Apollo 13 1970 року.

A new milestone for humankind: The crew of Artemis II are now the farthest any human has ever travelled, reaching a maximum distance of 252,752 miles from Earth. This surpasses the previous record set by Apollo 13 in 1970 by about 4,102 miles. pic.twitter.com/DbLFvvdEfT — NASA (@NASA) April 6, 2026

Астронавти також запропонували назви двом безіменним кратерам, які вони бачили неозброєним оком. Один із них — Integrity, як символічну назву місії, інший — Carroll, на честь покійної дружини командира екіпажу Ріда Вайзмена, яка пішла з життя у 2020 році.

Проліт повз Місяць

Найближче до Місяця корабель підійшов на відстань близько 6,5 тис. км над поверхнею. У цей момент його швидкість становила майже 98 тис. км/год відносно Землі.

Під час проходження за зворотним боком Місяця зв’язок із екіпажем тимчасово зник приблизно на 40 хвилин — це очікуваний етап місії, який уже траплявся під час програм Apollo.

— Ми все ще відчуваємо вашу підтримку з Землі. Побачимося з вами з іншого боку, — сказав перед втратою сигналу пілот Віктор Гловер.

Окрім цього, астронавти спостерігали сонячне затемнення: Місяць закрив Сонце, що дозволило дослідити сонячну корону — зовнішню атмосферу світила. Також екіпаж спостерігав можливі спалахи від падіння метеороїдів на поверхню Місяця.

Повернення додому

Тепер корабель Orion рухається за так званою вільною траєкторією повернення, використовуючи гравітацію Землі та Місяця, щоб без додаткових витрат палива повернутися додому.

Очікується, що місія триватиме загалом близько 10 днів — це один із ключових етапів підготовки до майбутніх польотів і створення бази на Місяці.

