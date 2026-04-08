Соцмережа X впроваджує нові функції на базі штучного інтелекту.

Йдеться про автоматичний переклад постів і фоторедактор, який дозволяє змінювати зображення за текстовими запитами. Обидва інструменти працюють на моделях Grok від компанії xAI.

Про запуск повідомив керівник продукту платформи Нікіта Бієр. За його словами, ці оновлення мають зробити користування застосунком простішим і зручнішим.

Автопереклад постів в X

Функція автоматичного перекладу поступово стає доступною для користувачів у різних країнах. Переклад з’являється без додаткових дій — його можна побачити під оригінальним текстом допису.

Якщо переклад не потрібен для певної мови, його можна вимкнути у самому пості через налаштування. Для цього потрібно натиснути на іконку шестерні та обрати відповідний параметр.

Подібні рішення вже застосовують інші платформи.

Фоторедактор і редагування через текст

Разом із перекладом X запускає оновлений редактор зображень. Поки що він доступний у застосунку для iOS, але компанія планує додати ці функції і на Android.

Редактор отримав базові інструменти, зокрема малювання та додавання тексту. Також з’явилася функція розмиття, яка дозволяє приховувати окремі деталі на фото, наприклад обличчя або конфіденційну інформацію — банківські дані чи документи.

Окремо платформа інтегрувала можливість редагувати зображення за допомогою текстових запитів. Користувач може описати бажаний результат, і система створить нову версію фото відповідно до цього запиту.

Критика і питання доступу до функцій

Раніше цього року власник X Ілон Маск зазнав критики з боку регуляторів у різних країнах через можливість змінювати чужі зображення без згоди людей, зокрема створювати сексуалізовані версії.

Після цього компанія обмежила функції генерації зображень — вони стали доступними лише для платних користувачів. Чи поширюватиметься це обмеження на новий інструмент редагування, наразі не уточнюється.

Водночас подібні технології вже впроваджують інші компанії, зокрема Google та Adobe, які також розвивають редагування зображень за допомогою текстових описів.

Джерело : TechCrunch

