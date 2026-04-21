Эпоха Тима Кука завершается: Apple объявила имя нового гендиректора
- Тим Кук покидает пост CEO Apple после 15 лет – но не уходит из компании.
- Новым руководителем станет Джон Тернус, работающий в Apple более двух десятилетий.
- Ему придется решать главную проблему – отставание в сфере искусственного интеллекта.
В одной из самых дорогих технологических компаний мира готовятся к большим изменениям. Корпорация Apple объявила, что Тим Кук покидает пост главного исполнительного директора (CEO).
С 1 сентября 2026 года компанию возглавит Джон Тернус, до этого занимавший должность старшего вице-президента по аппаратной инженерии.
Сам Тим Кук не уходит из Apple окончательно — он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров и сосредоточится в частности на взаимодействии с правительствами и политиками по всему миру.
Кто такой Джон Тернус
Джон Тернус работает в Apple с 2001 года и входит в команду топ-менеджмента. Он отвечал за аппаратную инженерию и был вовлечен в создание ключевых продуктов компании.
Именно при участии Тернуса создавались такие культовые продукты как iPhone, AirPods и последние поколения компьютеров Mac.
Тим Кук охарактеризовал своего преемника как “инженера с душой инноватора”, отметив, что Тернус идеально подходит для того, чтобы вести компанию в будущее.
– Я глубоко благодарен за возможность продолжить миссию Apple, – заявил Тернус.
До официального перехода Кук будет оставаться CEO и работать вместе с преемником над передачей дел.
Чем запомнился Тим Кук за 15 лет правления
Тим Кук возглавил Apple в 2011 году, став преемником легендарного основателя Стива Джобса. До этого Кук был его ближайшим соратником и отвечал за глобальную цепь снабжения.
– Это была самая большая честь в моей жизни – быть CEO Apple, – сказал он.
За время правления Тима Кука рыночная стоимость компании выросла с $350 млрд. до $4 трлн. Акции техногиганта подорожали более чем на 1700%, а годовой доход вырос почти в четыре раза.
Экосистема расширилась до более чем 2,5 млрд активных устройств. Именно при его руководстве появились Apple Watch, AirPods и гарнитура Vision Pro.
Кук сделал ставку на подписки (iCloud, Apple Music, TV+), приносящие компании более $100 млрд в год.
Также он проявил себя как искусный дипломат, сумев наладить отношения с американским правительством и избежать высоких пошлин на продукцию Apple благодаря налаживанию отношений с администрацией Дональда Трампа.
Кроме того, компания под руководством Тима Кука значительно сократила выбросы углерода и защитила данные пользователей своим приоритетом.
Новые вызовы для Apple
Несмотря на финансовый успех, новый CEO Джон Тернус унаследует и несколько серьезных проблем. В последнее время Apple критикуют за медленное внедрение искусственного интеллекта.
Компания даже вынуждена была обратиться к Google, чтобы использовать их модель Gemini для будущих функций своего ИИ.
В то же время компании приходится бороться с ростом цен на компоненты памяти из-за спроса со стороны ИИ.
Также открытым остается вопрос массовой популярности гарнитуры Vision Pro, пока не ставшей хитом продаж.
До 1 сентября Тим Кук и Джон Тернус будут работать вместе, чтобы передача властей прошла максимально плавно. После этого Кук сконцентрируется на работе с политиками и стратегическом консультировании компании.