Apple вступает в ИИ-гонку: Siri превратят в конкурента ChatGPT и Gemini
- Новый сервис Campos заменит нынешний интерфейс Siri и будет глубоко интегрирован в iPhone, iPad и Mac.
- Чат-бот получит диалоговый формат, подобный ChatGPT и Google Gemini, чего Siri ранее не имела.
- Полноценный чат-бот появится после промежуточного обновления Siri в iOS 26.4 без изменения интерфейса.
Apple готовит масштабную перезагрузку Siri. Цифрового ассистента планируют превратить в полноценный встроенный чат-бот с генеративным искусственным интеллектом.
Таким образом компания хочет сократить отставание от лидеров рынка ИИ – OpenAI и Google.
Новый сервис с внутренним кодовым названием Campos будет глубоко интегрирован в операционные системы iPhone, iPad и Mac и заменит нынешний интерфейс Siri.
Запуск чат-бота запланирован на вторую половину года, а официальная презентация ожидается в июне на конференции Worldwide Developers Conference.
Что изменится в Siri
Campos можно будет вызвать так же, как и нынешнюю Siri – голосовой командой или нажатием кнопки. В то же время функциональность ассистента существенно расширят.
Новая Siri получит полноценный диалоговый формат, подобный ChatGPT или Google Gemini, чего ранее не хватало сервису Apple.
Чат-бот будет работать как в голосовом, так и в текстовом режиме. Он сможет искать информацию в интернете, создавать и редактировать контент, генерировать изображения, обобщать данные, анализировать файлы и использовать персональную информацию пользователя для выполнения задач.
Также Siri научится анализировать открытые окна и содержимое экрана, управлять настройками устройства, совершать звонки, запускать камеру или устанавливать таймеры.
Когда и где появится чат-бот
До полноценного запуска чат-бота Apple выпустит промежуточное обновление Siri без изменения интерфейса — оно запланировано для iOS 26.4 в ближайшие месяцы.
Это обновление добавит возможность анализировать контент на экране, глубже работать с персональными данными и улучшит веб-поиск.
Сам Campos станет главной новинкой iOS 27 и iPadOS 27 с кодовым названием Rave, а также macOS 27 Fizz. Других масштабных изменений в системах в этом году не планируется.
Apple сосредотачивается на стабильности, производительности и исправлении ошибок после крупного редизайна, проведенного в прошлом году.
База для Campos
Новый чат-бот будет работать на базе кастомной модели искусственного интеллекта, созданной командой Gemini в Google. Apple платит компании около $1 млрд в год за доступ к этим технологиям.
Для Campos будет использоваться более мощная версия модели, известная внутри компании как Apple Foundation Models version 11.
Рассматривается и вариант обработки запросов непосредственно на серверах Google с использованием TPU-чипов, что означает изменение подхода Apple, которая ранее делала ставку на собственную облачную инфраструктуру.
Изменение стратегии Apple
Решение перейти к формату чат-бота стало стратегическим сдвигом для Apple. Ранее в компании настаивали, что ИИ должен быть незаметно встроен в функции системы, а не существовать в виде отдельного чата.
Впрочем, на фоне активного развития ИИ в операционных системах конкурентов, в частности Samsung Electronics, Apple рисковала еще больше отстать.
Дополнительное давление создает и OpenAI, которая развивает ChatGPT как потенциальную основу для ИИ-операционной системы и работает над новыми устройствами вместе с бывшим дизайнером Apple Джонатаном Айвом.
На этом фоне Apple также провела кадровые изменения в руководстве ИИ-направления, сосредоточив контроль над ним в руках Крейга Федериги.
В компании подчеркивают, что Campos спроектирован так, чтобы в будущем Apple могла изменять базовые ИИ-модели и постепенно отказаться от сторонних решений, если появится собственная альтернатива.