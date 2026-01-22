Apple готовит масштабную перезагрузку Siri. Цифрового ассистента планируют превратить в полноценный встроенный чат-бот с генеративным искусственным интеллектом.

Таким образом компания хочет сократить отставание от лидеров рынка ИИ – OpenAI и Google.

Новый сервис с внутренним кодовым названием Campos будет глубоко интегрирован в операционные системы iPhone, iPad и Mac и заменит нынешний интерфейс Siri.

Запуск чат-бота запланирован на вторую половину года, а официальная презентация ожидается в июне на конференции Worldwide Developers Conference.

Что изменится в Siri

Campos можно будет вызвать так же, как и нынешнюю Siri – голосовой командой или нажатием кнопки. В то же время функциональность ассистента существенно расширят.

Новая Siri получит полноценный диалоговый формат, подобный ChatGPT или Google Gemini, чего ранее не хватало сервису Apple.

Чат-бот будет работать как в голосовом, так и в текстовом режиме. Он сможет искать информацию в интернете, создавать и редактировать контент, генерировать изображения, обобщать данные, анализировать файлы и использовать персональную информацию пользователя для выполнения задач.

Также Siri научится анализировать открытые окна и содержимое экрана, управлять настройками устройства, совершать звонки, запускать камеру или устанавливать таймеры.

Когда и где появится чат-бот

До полноценного запуска чат-бота Apple выпустит промежуточное обновление Siri без изменения интерфейса — оно запланировано для iOS 26.4 в ближайшие месяцы.

Это обновление добавит возможность анализировать контент на экране, глубже работать с персональными данными и улучшит веб-поиск.

Сам Campos станет главной новинкой iOS 27 и iPadOS 27 с кодовым названием Rave, а также macOS 27 Fizz. Других масштабных изменений в системах в этом году не планируется.

Apple сосредотачивается на стабильности, производительности и исправлении ошибок после крупного редизайна, проведенного в прошлом году.

База для Campos

Новый чат-бот будет работать на базе кастомной модели искусственного интеллекта, созданной командой Gemini в Google. Apple платит компании около $1 млрд в год за доступ к этим технологиям.

Для Campos будет использоваться более мощная версия модели, известная внутри компании как Apple Foundation Models version 11.

Рассматривается и вариант обработки запросов непосредственно на серверах Google с использованием TPU-чипов, что означает изменение подхода Apple, которая ранее делала ставку на собственную облачную инфраструктуру.

Изменение стратегии Apple

Решение перейти к формату чат-бота стало стратегическим сдвигом для Apple. Ранее в компании настаивали, что ИИ должен быть незаметно встроен в функции системы, а не существовать в виде отдельного чата.

Впрочем, на фоне активного развития ИИ в операционных системах конкурентов, в частности Samsung Electronics, Apple рисковала еще больше отстать.

Дополнительное давление создает и OpenAI, которая развивает ChatGPT как потенциальную основу для ИИ-операционной системы и работает над новыми устройствами вместе с бывшим дизайнером Apple Джонатаном Айвом.

На этом фоне Apple также провела кадровые изменения в руководстве ИИ-направления, сосредоточив контроль над ним в руках Крейга Федериги.

В компании подчеркивают, что Campos спроектирован так, чтобы в будущем Apple могла изменять базовые ИИ-модели и постепенно отказаться от сторонних решений, если появится собственная альтернатива.

Источник : Bloomberg

