В одній із найдорожчих технологічних компаній світу готуються до великих змін. Корпорація Apple оголосила, що Тім Кук залишає посаду головного виконавчого директора (CEO).

З 1 вересня 2026 року компанію очолить Джон Тернус, який до цього обіймав посаду старшого віцепрезидента з апаратної інженерії.

Сам Тім Кук не йде з Apple остаточно — він перейде на посаду виконавчого голови ради директорів і зосередиться, зокрема, на взаємодії з урядами та політиками по всьому світу.

Хто такий Джон Тернус

Джон Тернус працює в Apple з 2001 року і входить до команди топменеджменту. Він відповідав за апаратну інженерію та був залучений до створення ключових продуктів компанії.

Саме за участі Тернуса створювалися такі культові продукти, як iPhone, AirPods та останні покоління комп’ютерів Mac.

Тім Кук охарактеризував свого наступника як “інженера з душею інноватора”, наголосивши, що Тернус ідеально підходить для того, щоб вести компанію в майбутнє.

— Я глибоко вдячний за можливість продовжити місію Apple, — заявив Тернус.

До офіційного переходу Кук залишатиметься CEO та працюватиме разом із наступником над передачею справ.

Чим запам’ятався Тім Кук за 15 років правління

Тім Кук очолив Apple у 2011 році, ставши наступником легендарного засновника Стіва Джобса. До цього Кук був його найближчим соратником і відповідав за глобальний ланцюг постачання.

— Це була найбільша честь у моєму житті — бути CEO Apple, — сказав він.

За час правління Тіма Кука ринкова вартість компанії зросла з $350 млрд до $4 трлн. Акції техногіганта подорожчали більш ніж на 1700%, а річний дохід зріс майже вчетверо.

Екосистема розширилася до понад 2,5 млрд активних пристроїв. Саме за його керівництва з’явилися Apple Watch, AirPods та гарнітура Vision Pro.

Кук зробив ставку на підписки (iCloud, Apple Music, TV+), що приносять компанії понад $100 млрд на рік.

Також він проявив себе як вправний дипломат, зумівши налагодити стосунки з американським урядом і уникнути високих мит на продукцію Apple завдяки налагодженню відносин із адміністрацією Дональда Трампа.

Крім того, компанія під керівництвом Тіма Кука значно скоротила викиди вуглецю та зробила захист даних користувачів своїм пріоритетом.

Нові виклики для Apple

Попри фінансовий успіх, новий CEO Джон Тернус отримає у спадок і кілька серйозних проблем. Останнім часом Apple критикують за повільне впровадження штучного інтелекту.

Компанія навіть була змушена звернутися до Google, щоб використовувати їхню модель Gemini для майбутніх функцій свого ШІ.

Водночас компанії доводиться боротися зі зростанням цін на компоненти пам’яті через попит з боку ШІ.

Також відкритим залишається питання масової популярності гарнітури Vision Pro, яка поки що не стала хітом продажів.

До 1 вересня Тім Кук і Джон Тернус працюватимуть разом, щоб передача влади пройшла максимально плавно. Після цього Кук зосередиться на роботі з політиками та стратегічному консультуванні компанії.

Джерело : Apple

