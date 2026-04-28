Зеленский о судне с украденным РФ украинским зерном в Израиле: Готовим санкции
Украина готовит санкционный пакет против лиц и компаний, причастных к вывозу и продаже украденного Россией зерна.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Санкции за украденное РФ зерно: что известно
В порт Израиля прибыло еще одно судно с зерном, которое, по данным Украины, было незаконно вывезено Россией с временно оккупированных территорий. Несмотря на предыдущие обращения Киева, его не остановили и оно готовится к разгрузке.
Украина на основе данных разведки уже готовит отдельный санкционный пакет против участников схем по незаконному экспорту зерна.
— Санкции охватят как тех, кто непосредственно перевозит это зерно, так и тех, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме, — подчеркнул Зеленский.
Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях, привлеченных к логистике, продаже или обслуживанию таких перевозок.
Президент подчеркнул, что Украина планирует координировать эти ограничения с международными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом.
— Скоординируем с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные списки, — отметил он.
По словам Зеленского, такие шаги должны остановить практику заработка на ресурсах, незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины.
Президент также обратил внимание, что Россия системно вывозит зерно с оккупированных регионов и транспортирует его через связанных лиц.
В частности, еще одно судно с таким грузом прибыло в порт Израиля. Украина уже пыталась предотвратить такие случаи дипломатическими каналами, однако ситуация повторяется.
— Это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны, — подчеркнул Зеленский.
Президент обратил внимание, что покупка украденного в цивилизованном мире предусматривает юридическую ответственность. И прибытие судна с украденным РФ зерном нарушает законодательство самого Израиля.
Напомним, что Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на подобные случаи и вызвало посла Израиля из-за захода российских судов с похищенным зерном в порт Хайфы.
Глава МИД Андрей Сибига отметил, что отсутствие реакции на такие инциденты может навредить двусторонним отношениям. Украина призывает Израиль не принимать грузы сомнительного происхождения и принять соответствующие меры.
В то же время израильская сторона заявила, что будет рассматривать ситуацию в соответствии с законодательством и ожидает подтверждения озвученных обвинений.