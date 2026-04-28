У федеральному суді в Окленді (Каліфорнія) стартував один із найгучніших процесів у світі технологій.

Мільярдер Ілон Маск виступив проти компанії OpenAI та її керівників Сема Альтмана і Грега Брокмана.

На кону не лише величезні гроші, а й майбутнє штучного інтелекту.

Зараз дивляться

Маск проти Альтмана — передісторія

Суть конфлікту зводиться до того, якою має бути OpenAI. Ілон Маск, який був одним із засновників компанії у 2015 році, стверджує, що Альтман і Брокман обманом змусили його інвестувати кошти.

За словами Маска, початкова мета була створити некомерційну лабораторію, яка розвиватиме штучний інтелект на благо людства.

Однак тепер мільярдер звинувачує партнерів у відході від цієї місії. Він заявляє, що OpenAI перетворилася на комерційну структуру за участі Microsoft.

Бізнесмен вимагає відшкодування збитків у розмірі $150 млрд. За даними з матеріалів справи, ці кошти мають бути спрямовані на благодійний напрям OpenAI.

Серед його вимог також — повернення компанії до некомерційної моделі та усунення Альтмана і Брокмана з керівних посад.

У самої OpenAI позиція протилежна. Там заявляють, що Маск намагається отримати контроль над компанією і водночас просуває власний AI-проєкт xAI.

Докази у справі

Одним із ключових елементів справи стали тисячі сторінок внутрішніх документів компанії. Серед них — записи Брокмана, зроблені ще у 2017 році.

У нотатках він ставив під сумнів роль Маска в компанії та розмірковував про її майбутнє. Ці матеріали демонструють, що напруга між співзасновниками виникла ще до того, як Маск залишив раду директорів у 2018 році.

Згідно з судовими документами, Маск також конфліктував із керівництвом через бачення розвитку компанії та питання управління.

Хто вирішить долю розробників ChatGPT

Журі присяжних уже сформовано — це дев’ять осіб. Серед них, зокрема, є медпрацівник і власник бізнесу.

Під час відбору частина кандидатів висловлювала критичне ставлення до Маска, однак більшість заявили, що зможуть розглядати справу неупереджено.

Суддя окремо наголосила, що особисті симпатії чи антипатії не повинні впливати на рішення.

Очікується, що в суді свідчитимуть ключові фігури технологічної індустрії: сам Ілон Маск, Сем Альтман і керівник Microsoft Сатья Наделла.

Також важливою свідком може стати Шівон Зіліс — колишня членкиня ради OpenAI.

Цей процес може вплинути на подальші плани OpenAI, зокрема щодо можливого виходу на біржу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.