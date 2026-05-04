Спрос на системы очищения воды в Украине стабильно растет, но вместе с ним коренным образом меняется и подход к выбору.

Если раньше фильтр часто покупали как универсальное решение “от всего”, то сегодня пользователи все чаще пытаются подобрать систему под конкретные условия и состав воды.

Об этих изменениях рассказал Сергей Кудина – эксперт по водоочистке компании Венкон (больше информации о компании на сайте vencon.ua). Он работает с инженерными системами с 2016 года, пройдя путь от изучения технической документации до категорий менеджмента, поэтому хорошо знает, как теория водоподготовки реализуется на практике.

Выбор фильтров стал более осознанным

По словам эксперта, рынок постепенно уходит от простых и случайных решений. Современный покупатель стал более требовательным к результату.

– Пользователи чаще приходят за советом эксперта с конкретным запросом: жесткая вода, осадок, посторонний запах или железистые примеси. Соответственно и подбор системы становится более точным, – объясняет специалист.

Как сообщает технический эксперт, состав воды может существенно отличаться даже в пределах одного города или района. Именно поэтому ключевым этапом становится предварительный анализ. Это позволяет определить реальные проблемы и подобрать оборудование, которое будет эффективно именно в вашем случае.

По данным специалиста, без такого анализа даже дорогостоящие системы не всегда дают ожидаемый результат, ведь могут не соответствовать химическим показателям воды.

Технологии: осмос и комплексный подход

Как заявляет специалист, стабильно высокий спрос сохраняется на системы обратного осмоса. Они обеспечивают глубокую очистку и позволяют получить прогнозируемый результат независимо от состояния коммуникаций. Однако важно не просто установить такую ​​систему, а правильно ее настроить.

Еще один заметный тренд — переход к комплексным системам очистки для всего дома. Речь идет о решениях кабинетного типа, которые устанавливаются непосредственно на входе воды в квартиру или дом.

По данным специалиста, такой системный подход позволяет решить сразу несколько узловых проблем:

существенно уменьшить образование накипи в бойлерах и котлах;

продлить ресурс стиральных и посудомоечных машин;

стабилизировать качество воды в каждой точке потребления.

Отдельно Сергей Кудина отмечает рост интереса к автоматизированным системам, которые самостоятельно контролируют ресурс фильтров и своевременно извещают о необходимости обслуживания.

Реальность: главные ошибки и роль монтажа

Несмотря на развитие рынка, ключевой проблемой остается неправильный выбор оборудования и попытки сэкономить на важном. Как отмечает специалист, часто ориентируются только на цену или популярность модели, игнорируя технические параметры.

— Важно понимать ассортимент и функциональность каждой группы товаров. К примеру, без учета давления в сети даже качественная система может работать некорректно, — объясняет Кудина.

По данным специалиста, не менее важным фактором является профессиональный монтаж. Венкон как сеть с собственными монтажными и сервисными отделами уделяет этому особое внимание, ведь от правильности подключения зависит не только качество воды, но и стабильность работы всей инженерной системы дома.

Страница эксперта в Linkedin содержит больше информации о его опыте и практическом подходе к подбору систем очистки воды.

В итоге, отмечает Сергей Кудина, рынок систем очищения воды в Украине движется в сторону персонализации. Главное изменение – в сознании пользователей: от случайного выбора до системного подбора, который учитывает реальные условия и дает прогнозируемый результат.

