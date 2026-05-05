Отключение света 6 мая: будут ли действовать графики в Украине
В среду, 6 мая, в Украине графики отключения электроэнергии использовать не будут, однако украинцам все еще нужно экономно ее потреблять.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света на 6 мая
Отмечается, что графики отключения света на 6 мая для населения не планируют вводить. Также не собираются вводить меры по ограничению потребления для промышленности.
Однако энергетики призывают украинцев не перегружать систему в пиковые часы.
Таким образом, энергоемкие процессы просят перенести на дневное время – с 10:00 до 17:00, а вечером – с 18:00 до 22:00 – советуют ограничить пользование мощными электроприборами.
Напомним, украинцам объяснили, в каких случаях следует устанавливать второй счетчик электроэнергии.
Его требуют только тогда, когда по одному адресу совмещается бытовое потребление и предпринимательская деятельность. В этом случае учет электроэнергии должен быть разделен.
Если же электроэнергию для бизнеса оплачивать по бытовому тарифу, это может привести к доначислениям и штрафам.
В то же время, для экономии потребителям советуют использовать двухзонные счетчики – в ночное время тариф на электроэнергию ниже.