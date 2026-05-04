Попит на системи очищення води в Україні стабільно зростає, але разом із ним докорінно змінюється і підхід до вибору.

Якщо раніше фільтр часто купували як універсальне рішення “від усього”, то сьогодні користувачі дедалі частіше намагаються підібрати систему під конкретні умови та склад води.

Про ці зміни розповів Сергій Кудина — експерт з водоочищення компанії Венкон (більше інформації про компанію на сайті vencon.ua).

Він працює з інженерними системами з 2016 року, пройшовши шлях від вивчення технічної документації до категорійного менеджменту, тому добре знає, як теорія водопідготовки реалізується на практиці.

Вибір фільтрів став більш усвідомленим

Зі слів експерта, ринок поступово відходить від простих і випадкових рішень. Сучасний покупець став вимогливішим до результату.

— Користувачі частіше приходять за порадою експерта із конкретним запитом: жорстка вода, осад, сторонній запах або залізисті домішки. Відповідно і підбір системи стає більш точним, — пояснює спеціаліст.

Як повідомляє технічний експерт, склад води може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста чи району. Саме тому ключовим етапом стає попередній аналіз. Це дозволяє визначити реальні проблеми та підібрати обладнання, яке буде ефективним саме у вашому випадку.

За даними фахівця, без такого аналізу навіть дорогі системи не завжди дають очікуваний результат, адже можуть не відповідати хімічним показникам води.

Технології: осмос та комплексний підхід

Як заявляє спеціаліст, стабільно високий попит зберігається на системи зворотного осмосу. Вони забезпечують глибоке очищення і дозволяють отримати прогнозований результат незалежно від стану комунікацій. Проте важливо не просто встановити таку систему, а правильно її налаштувати.

Ще один помітний тренд — перехід до комплексних систем очищення для всієї оселі. Ідеться про рішення кабінетного типу, які встановлюються безпосередньо на вході води в квартиру чи будинок.

За даними фахівця, такий системний підхід дозволяє розв’язати одразу кілька вузлових проблем:

суттєво зменшити утворення накипу в бойлерах та котлах;

продовжити ресурс пральних і посудомийних машин;

стабілізувати якість води в кожній точці споживання.

Окремо Сергій Кудіна відзначає зростання інтересу до автоматизованих систем, які самостійно контролюють ресурс фільтрів і вчасно сповіщають про необхідність обслуговування.

Реальність: головні помилки та роль монтажу

Попри розвиток ринку, ключовою проблемою залишається неправильний підбір обладнання та спроби зекономити на важливому. Як наголошує спеціаліст, часто орієнтуються лише на ціну або популярність моделі, ігноруючи технічні параметри.

— Важливо розуміти асортимент та функціональні особливості кожної групи товарів. Наприклад, без урахування тиску в мережі навіть якісна система може працювати некоректно, — пояснює Кудина.

За даними фахівця, не менш важливим фактором є професійний монтаж. Венкон як мережа з власними монтажними та сервісними відділами, приділяє цьому особливу увагу, адже від правильності підключення залежить не лише якість води, а й стабільність роботи всієї інженерної системи оселі.

Сторінка експерта в Linkedin містить більше інформації про його досвід і практичний підхід до підбору систем очищення води.

У підсумку, зазначає Сергій Кудина, ринок систем очищення води в Україні рухається в бік персоналізації. Головна зміна — у свідомості користувачів: від випадкового вибору до системного підбору, який враховує реальні умови та дає прогнозований результат.

