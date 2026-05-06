Компания Meta Platforms, владеющая Instagram и Facebook, объявила об обновлении технологий проверки возраста пользователей.

Речь идет о новых инструментах на базе искусственного интеллекта, которые помогают определять, соответствует ли указанный в профиле возраст реальному.

Главная цель — автоматически переводить подростков в специальные подростковые аккаунты со встроенными ограничениями, даже если они указали взрослую дату рождения.

Как ИИ определяет возраст пользователя

Обновленная система анализирует не только дату рождения, но и поведение профиля. ИИ проверяет посты, комментарии, описание аккаунта и подписи к фото, ища признаки, которые могут выдать реальный возраст — в частности упоминания об учебе, школьных классах или празднованиях.

Также внедряется визуальный анализ. ИИ проверяет фото и видео, оценивая общие физические признаки — в частности пропорции тела или черты лица — чтобы определить приблизительную возрастную категорию. В Meta подчеркивают: система не идентифицирует личность и не использует распознавание лиц.

Технология работает комплексно — анализ охватывает различные форматы контента, в частности видео, прямые эфиры и сообщества.

Если система считает, что аккаунт принадлежит несовершеннолетнему:

его могут деактивировать;

пользователя попросят подтвердить возраст;

без проверки аккаунт могут удалить.

Отдельно упростили подачу жалоб на такие аккаунты. Часть проверок теперь выполняют ИИ-модели, которые, по данным компании, обеспечивают более быстрые и точные решения.

Подростков автоматически переводят в защищенный режим

Meta продолжает расширять систему подростковых аккаунтов — профилей с базовыми ограничениями безопасности. Они ограничивают, кто может контактировать с подростками и какой контент они видят.

Технология, которая автоматически находит подростков, уже работает в Instagram в США, Австралии, Канаде и Великобритании. Теперь ее распространяют на 27 стран ЕС и Бразилию.

Также впервые эту систему применят на Facebook в США. Далее ее планируют развернуть в Великобритании и ЕС.

В компании отмечают, что в течение года планируют масштабировать эти инструменты глобально.

Родителей привлекут к контролю возраста

Meta усиливает роль родителей в этом процессе. В США они начнут получать уведомления в Facebook и Instagram с инструкциями, как проверить возраст ребенка и почему важно указывать правдивые данные.

Также доступны инструменты Family Center — они помогают управлять цифровым опытом подростков.

Если пользователь пытается изменить возраст с менее 18 лет на взрослый, система будет требовать подтверждения — в частности, через документ или инструменты оценки возраста.

Meta предлагает изменить подход к проверке возраста

В компании признают, что самостоятельно решить проблему возраста пользователей сложно. Поэтому предлагают перенести проверку на уровень магазинов приложений или операционных систем.

Идея заключается в том, чтобы именно платформы вроде App Store передавали приложениям подтвержденный возраст пользователя.

Это должно обеспечить одинаковые правила безопасности для всех сервисов и уменьшить необходимость в проверках в каждом отдельном приложении.

Источник : Meta

