Фейс-контроль с помощью ИИ: Meta запускает новую систему проверки возраста подростков
- Meta использует ИИ, чтобы разоблачать подростков со "взрослым" возрастом в профиле.
- Подозрительные аккаунты могут деактивировать и заставить подтвердить возраст.
- Подростков автоматически переводят в защищенные аккаунты с ограничениями.
Компания Meta Platforms, владеющая Instagram и Facebook, объявила об обновлении технологий проверки возраста пользователей.
Речь идет о новых инструментах на базе искусственного интеллекта, которые помогают определять, соответствует ли указанный в профиле возраст реальному.
Главная цель — автоматически переводить подростков в специальные подростковые аккаунты со встроенными ограничениями, даже если они указали взрослую дату рождения.
Как ИИ определяет возраст пользователя
Обновленная система анализирует не только дату рождения, но и поведение профиля. ИИ проверяет посты, комментарии, описание аккаунта и подписи к фото, ища признаки, которые могут выдать реальный возраст — в частности упоминания об учебе, школьных классах или празднованиях.
Также внедряется визуальный анализ. ИИ проверяет фото и видео, оценивая общие физические признаки — в частности пропорции тела или черты лица — чтобы определить приблизительную возрастную категорию. В Meta подчеркивают: система не идентифицирует личность и не использует распознавание лиц.
Технология работает комплексно — анализ охватывает различные форматы контента, в частности видео, прямые эфиры и сообщества.
Если система считает, что аккаунт принадлежит несовершеннолетнему:
- его могут деактивировать;
- пользователя попросят подтвердить возраст;
- без проверки аккаунт могут удалить.
Отдельно упростили подачу жалоб на такие аккаунты. Часть проверок теперь выполняют ИИ-модели, которые, по данным компании, обеспечивают более быстрые и точные решения.
Подростков автоматически переводят в защищенный режим
Meta продолжает расширять систему подростковых аккаунтов — профилей с базовыми ограничениями безопасности. Они ограничивают, кто может контактировать с подростками и какой контент они видят.
Технология, которая автоматически находит подростков, уже работает в Instagram в США, Австралии, Канаде и Великобритании. Теперь ее распространяют на 27 стран ЕС и Бразилию.
Также впервые эту систему применят на Facebook в США. Далее ее планируют развернуть в Великобритании и ЕС.
В компании отмечают, что в течение года планируют масштабировать эти инструменты глобально.
Родителей привлекут к контролю возраста
Meta усиливает роль родителей в этом процессе. В США они начнут получать уведомления в Facebook и Instagram с инструкциями, как проверить возраст ребенка и почему важно указывать правдивые данные.
Также доступны инструменты Family Center — они помогают управлять цифровым опытом подростков.
Если пользователь пытается изменить возраст с менее 18 лет на взрослый, система будет требовать подтверждения — в частности, через документ или инструменты оценки возраста.
Meta предлагает изменить подход к проверке возраста
В компании признают, что самостоятельно решить проблему возраста пользователей сложно. Поэтому предлагают перенести проверку на уровень магазинов приложений или операционных систем.
Идея заключается в том, чтобы именно платформы вроде App Store передавали приложениям подтвержденный возраст пользователя.
Это должно обеспечить одинаковые правила безопасности для всех сервисов и уменьшить необходимость в проверках в каждом отдельном приложении.