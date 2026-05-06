Фейсконтроль за допомогою ШІ: Meta запускає нову систему перевірки віку підлітків
- Meta використовує ШІ, щоб викривати підлітків із "дорослим" віком у профілі.
- Підозрілі акаунти можуть деактивувати і змусити підтвердити вік.
- Підлітків автоматично переводять у захищені акаунти з обмеженнями.
Компанія Meta Platforms, якій належать Instagram та Facebook, оголосила про оновлення технологій перевірки віку користувачів.
Йдеться про нові інструменти на базі штучного інтелекту, які допомагають визначати, чи відповідає вказаний у профілі вік реальному.
Головна мета — автоматично переводити підлітків у спеціальні підліткові акаунти з вбудованими обмеженнями, навіть якщо вони вказали дорослу дату народження.
Як ШІ визначає вік користувача
Оновлена система аналізує не лише дату народження, а й поведінку профілю. ШІ перевіряє пости, коментарі, опис акаунта та підписи до фото, шукаючи ознаки, які можуть видати реальний вік — зокрема згадки про навчання, шкільні класи або святкування.
Також впроваджують візуальний аналіз. ШІ перевіряє фото та відео, оцінюючи загальні фізичні ознаки — зокрема пропорції тіла чи риси обличчя — щоб визначити приблизну вікову категорію. У Meta наголошують: система не ідентифікує особу і не використовує розпізнавання облич.
Технологія працює комплексно — аналіз охоплює різні формати контенту, зокрема відео, прямі ефіри та спільноти.
Якщо система вважає, що акаунт належить неповнолітньому:
- його можуть деактивувати;
- користувача попросять підтвердити вік;
- без перевірки акаунт можуть видалити.
Окремо спростили подання скарг на такі акаунти. Частину перевірок тепер виконують ШІ-моделі, які, за даними компанії, забезпечують швидші та точніші рішення.
Підлітків автоматично переводять у захищений режим
Meta продовжує розширювати систему підліткових акаунтів — профілів із базовими обмеженнями безпеки. Вони обмежують, хто може контактувати з підлітками, і який контент вони бачать.
Технологія, яка автоматично знаходить підлітків, уже працює на Instagram у США, Австралії, Канаді та Великій Британії. Тепер її поширюють на 27 країн ЄС і Бразилію.
Також уперше цю систему застосують на Facebook у США. Далі її планують розгорнути у Великій Британії та ЄС.
У компанії зазначають, що протягом року планують масштабувати ці інструменти глобально.
Батьків залучать до контролю віку
Meta посилює роль батьків у цьому процесі. У США вони почнуть отримувати сповіщення в Facebook та Instagram з інструкціями, як перевірити вік дитини та чому важливо вказувати правдиві дані.
Також доступні інструменти Family Center — вони допомагають керувати цифровим досвідом підлітків.
Якщо користувач намагається змінити вік із менш ніж 18 років на дорослий, система вимагатиме підтвердження — зокрема через документ або інструменти оцінки віку.
Meta пропонує змінити підхід до перевірки віку
У компанії визнають, що самостійно вирішити проблему віку користувачів складно. Тому пропонують перенести перевірку на рівень магазинів застосунків або операційних систем.
Ідея полягає в тому, щоб саме платформи на кшталт App Store передавали застосункам підтверджений вік користувача.
Це має забезпечити однакові правила безпеки для всіх сервісів і зменшити потребу в перевірках у кожному окремому додатку.