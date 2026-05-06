Компанія Meta Platforms, якій належать Instagram та Facebook, оголосила про оновлення технологій перевірки віку користувачів.

Йдеться про нові інструменти на базі штучного інтелекту, які допомагають визначати, чи відповідає вказаний у профілі вік реальному.

Головна мета — автоматично переводити підлітків у спеціальні підліткові акаунти з вбудованими обмеженнями, навіть якщо вони вказали дорослу дату народження.

Як ШІ визначає вік користувача

Оновлена система аналізує не лише дату народження, а й поведінку профілю. ШІ перевіряє пости, коментарі, опис акаунта та підписи до фото, шукаючи ознаки, які можуть видати реальний вік — зокрема згадки про навчання, шкільні класи або святкування.

Також впроваджують візуальний аналіз. ШІ перевіряє фото та відео, оцінюючи загальні фізичні ознаки — зокрема пропорції тіла чи риси обличчя — щоб визначити приблизну вікову категорію. У Meta наголошують: система не ідентифікує особу і не використовує розпізнавання облич.

Технологія працює комплексно — аналіз охоплює різні формати контенту, зокрема відео, прямі ефіри та спільноти.

Якщо система вважає, що акаунт належить неповнолітньому:

його можуть деактивувати;

користувача попросять підтвердити вік;

без перевірки акаунт можуть видалити.

Окремо спростили подання скарг на такі акаунти. Частину перевірок тепер виконують ШІ-моделі, які, за даними компанії, забезпечують швидші та точніші рішення.

Підлітків автоматично переводять у захищений режим

Meta продовжує розширювати систему підліткових акаунтів — профілів із базовими обмеженнями безпеки. Вони обмежують, хто може контактувати з підлітками, і який контент вони бачать.

Технологія, яка автоматично знаходить підлітків, уже працює на Instagram у США, Австралії, Канаді та Великій Британії. Тепер її поширюють на 27 країн ЄС і Бразилію.

Також уперше цю систему застосують на Facebook у США. Далі її планують розгорнути у Великій Британії та ЄС.

У компанії зазначають, що протягом року планують масштабувати ці інструменти глобально.

Батьків залучать до контролю віку

Meta посилює роль батьків у цьому процесі. У США вони почнуть отримувати сповіщення в Facebook та Instagram з інструкціями, як перевірити вік дитини та чому важливо вказувати правдиві дані.

Також доступні інструменти Family Center — вони допомагають керувати цифровим досвідом підлітків.

Якщо користувач намагається змінити вік із менш ніж 18 років на дорослий, система вимагатиме підтвердження — зокрема через документ або інструменти оцінки віку.

Meta пропонує змінити підхід до перевірки віку

У компанії визнають, що самостійно вирішити проблему віку користувачів складно. Тому пропонують перенести перевірку на рівень магазинів застосунків або операційних систем.

Ідея полягає в тому, щоб саме платформи на кшталт App Store передавали застосункам підтверджений вік користувача.

Це має забезпечити однакові правила безпеки для всіх сервісів і зменшити потребу в перевірках у кожному окремому додатку.

Джерело : Meta

