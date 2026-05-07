Миллиардер Илон Маск объявил об изменении структуры своего ИИ-направления — компания xAI прекратит существование как отдельная структура.

Об этом он сообщил в соцсети X, отвечая на сообщение о реструктуризации бизнеса.

xAI станет частью SpaceX

По словам Маска, xAI больше не будет работать как самостоятельная компания.

— xAI будет ликвидирована как отдельная компания, так что это будет просто SpaceXAI — продукты искусственного интеллекта от SpaceX, — объяснил бизнесмен.

Илон Маск основал xAI в 2023 году. Среди ее продуктов – чатбот Grok. Ранее также сообщалось, что SpaceX приобрела xAI, что фактически подготовило почву для полного объединения.

Соглашение с Anthropic и новые мощности

Объявление о реорганизации прозвучало на фоне нового сотрудничества с Anthropic.

Компания сообщила о соглашении о доступе к вычислительным мощностям дата-центра Colossus 1, который называют одним из самых больших и быстро развернутых ШИ-суперкомпьютеров.

В то же время в сообщениях уже используется новое название — SpaceXAI, что подтверждает начало перехода в объединенную структуру.

Изменения могут повлиять и на дальнейшее развитие продуктов xAI, в частности частота Grok, которая теперь станет частью ИИ-направления SpaceX.

