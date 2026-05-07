Илон Маск ликвидирует xAI: что будет с Grok и ШИ-направлением
- Все ИИ-разработки будут объединены под новой структурой SpaceXAI.
- Компанию xAI основали в 2023 году, среди продуктов – чатбот Grok.
- Реорганизация происходит на фоне сотрудничества с Anthropic.
Миллиардер Илон Маск объявил об изменении структуры своего ИИ-направления — компания xAI прекратит существование как отдельная структура.
Об этом он сообщил в соцсети X, отвечая на сообщение о реструктуризации бизнеса.
xAI станет частью SpaceX
По словам Маска, xAI больше не будет работать как самостоятельная компания.
— xAI будет ликвидирована как отдельная компания, так что это будет просто SpaceXAI — продукты искусственного интеллекта от SpaceX, — объяснил бизнесмен.
Илон Маск основал xAI в 2023 году. Среди ее продуктов – чатбот Grok. Ранее также сообщалось, что SpaceX приобрела xAI, что фактически подготовило почву для полного объединения.
Соглашение с Anthropic и новые мощности
Объявление о реорганизации прозвучало на фоне нового сотрудничества с Anthropic.
Компания сообщила о соглашении о доступе к вычислительным мощностям дата-центра Colossus 1, который называют одним из самых больших и быстро развернутых ШИ-суперкомпьютеров.
В то же время в сообщениях уже используется новое название — SpaceXAI, что подтверждает начало перехода в объединенную структуру.
Изменения могут повлиять и на дальнейшее развитие продуктов xAI, в частности частота Grok, которая теперь станет частью ИИ-направления SpaceX.