Мільярдер Ілон Маск оголосив про зміну структури свого ШІ-напряму — компанія xAI припинить існування як окрема структура.

Про це він повідомив у соцмережі X, відповідаючи на допис про реструктуризацію бізнесу.

xAI стане частиною SpaceX

За словами Маска, xAI більше не працюватиме як самостійна компанія.

— xAI буде ліквідована як окрема компанія, тож це буде просто SpaceXAI — продукти штучного інтелекту від SpaceX, — пояснив бізнесмен.

Ілон Маск заснував xAI у 2023 році. Серед її продуктів — чатбот Grok. Раніше також повідомлялося, що SpaceX придбала xAI, що фактично підготувало ґрунт для повного об’єднання.

Угода з Anthropic і нові потужності

Оголошення про реорганізацію прозвучало на тлі нової співпраці з Anthropic.

Компанія повідомила про угоду щодо доступу до обчислювальних потужностей дата-центру Colossus 1, який називають одним із найбільших і найшвидше розгорнутих ШІ-суперкомп’ютерів.

Водночас у повідомленнях уже використовується нова назва — SpaceXAI, що підтверджує початок переходу до об’єднаної структури.

Зміни можуть вплинути і на подальший розвиток продуктів xAI, зокрема чатбота Grok, який тепер стане частиною ШІ-напряму SpaceX.

