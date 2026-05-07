Ілон Маск ліквідує xAI: що буде з Grok і ШІ-напрямом
- Усі ШІ-розробки об’єднають під новою структурою SpaceXAI.
- Компанію xAI заснували у 2023 році, серед продуктів — чатбот Grok.
- Реорганізація відбувається на тлі співпраці з Anthropic.
Мільярдер Ілон Маск оголосив про зміну структури свого ШІ-напряму — компанія xAI припинить існування як окрема структура.
Про це він повідомив у соцмережі X, відповідаючи на допис про реструктуризацію бізнесу.
xAI стане частиною SpaceX
За словами Маска, xAI більше не працюватиме як самостійна компанія.
— xAI буде ліквідована як окрема компанія, тож це буде просто SpaceXAI — продукти штучного інтелекту від SpaceX, — пояснив бізнесмен.
Ілон Маск заснував xAI у 2023 році. Серед її продуктів — чатбот Grok. Раніше також повідомлялося, що SpaceX придбала xAI, що фактично підготувало ґрунт для повного об’єднання.
Угода з Anthropic і нові потужності
Оголошення про реорганізацію прозвучало на тлі нової співпраці з Anthropic.
Компанія повідомила про угоду щодо доступу до обчислювальних потужностей дата-центру Colossus 1, який називають одним із найбільших і найшвидше розгорнутих ШІ-суперкомп’ютерів.
Водночас у повідомленнях уже використовується нова назва — SpaceXAI, що підтверджує початок переходу до об’єднаної структури.
Зміни можуть вплинути і на подальший розвиток продуктів xAI, зокрема чатбота Grok, який тепер стане частиною ШІ-напряму SpaceX.