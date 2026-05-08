Компанія Apple вийшла на фінальну стадію розробки нової моделі AirPods із вбудованими камерами.

Йдеться про один із перших носимих пристроїв бренду, спеціально орієнтованих на використання штучного інтелекту.

Проєкт досяг етапу, на якому прототипи мають майже фінальний дизайн і функціональність.

Наразі навушники перебувають на стадії DVT (Design Validation Testing) — це один із завершальних етапів перевірки перед переходом до тестування виробництва (PVT).

Навіщо AirPods камери

Камери в AirPods не призначені для зйомки фото чи відео. Вони виконуватимуть роль “очей” для голосового помічника Siri, допомагаючи аналізувати простір навколо користувача.

Модулі з низькою роздільною здатністю розмістять у кожному навушнику. Вони збиратимуть візуальну інформацію, яку оброблятиме штучний інтелект.

Завдяки цьому користувач зможе ставити запитання про об’єкти перед собою, отримувати підказки щодо дій або орієнтуватися в просторі з урахуванням реальних об’єктів довкола.

Також розглядаються сценарії, коли система зможе створювати нагадування або давати детальніші навігаційні підказки з прив’язкою до конкретних орієнтирів. За логікою роботи це нагадує можливості сервісів на кшталт ChatGPT або функцій візуального аналізу на смартфонах.

Зовні новинка буде схожа на AirPods Pro наступного покоління, але з довшими ніжками для розміщення камер. Водночас підтримка керування жестами, як у гарнітурі Apple Vision Pro, для цих навушників не передбачена.

Питання приватності та затримка релізу

Apple окремо працює над питанням конфіденційності. У навушниках передбачений світлодіодний індикатор, який сигналізуватиме, коли дані з камер передаються у хмару. Водночас поки незрозуміло, наскільки помітним він буде через невеликий розмір пристрою.

Спочатку компанія планувала випустити новинку у першій половині року, але запуск відклали через затримки з оновленням Siri. Нову версію помічника готують із використанням технологій Alphabet Inc, зокрема Gemini, і вона очікується ближче до вересня.

Попри те, що апаратна частина майже готова, реліз можуть знову перенести, якщо Apple не буде задоволена якістю роботи візуальних ШІ-функцій.

Нова ера пристроїв Apple

Розробка AirPods із камерами триває близько чотирьох років і є частиною ширшої стратегії компанії у сфері штучного інтелекту.

Паралельно Apple працює над іншими пристроями з камерами, зокрема розумними окулярами та ще одним гаджетом, однак вони перебувають на ранніших етапах.

Компанія також розраховує на високий попит, хоча виробництво ускладнюється дефіцитом компонентів, зокрема пам’яті та інших мікросхем.

Окремо в Apple підкреслюють, що працюють над новими продуктами, які можуть суттєво змінити ринок — подібно до того, як це свого часу зробили iPhone, iPad та iPod.

Джерело : Bloomberg

