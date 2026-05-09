Компанія Meta офіційно припиняє підтримку захищених чатів в Instagram, що базувалися на принципі наскрізного шифрування. Раніше доступ до вмісту таких листувань мали виключно відправник та одержувач.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на заяву компанії Meta.

– Наскрізне шифрування повідомлень в Instagram не підтримується після 8 травня 2026 року, – йдеться у повідомленні компанії.

Відмова від наскрізного шифрування (E2EE) стала кардинальною зміною курсу Meta. Раніше компанія позиціонувала цю технологію як ключовий стандарт захисту даних, проте нинішнє рішення фактично скасовує попередні пріоритети у сфері конфіденційності користувачів.

Перехід на стандартне шифрування передбачає, що постачальник послуг зберігає технічну можливість отримати доступ до вмісту листування за потреби. Така модель є загальноприйнятою для більшості масових платформ, включаючи Gmail, де адміністрація сервісу може переглядати дані у визначених правилами випадках.

Рішення Meta отримало підтримку з боку організацій із захисту прав дітей, зокрема NSPCC. Правозахисники тривалий час наголошували, що повне наскрізне шифрування створює “сліпі зони”, які можуть використовуватися для приховування злочинів проти неповнолітніх.

За словами представниці благодійної організації NSPCC Рані Говендер, шифрування повідомлень стає інструментом для важких злочинів. Вона переконана, що E2EE дає змогу злочинцям залишатися непоміченими, що значно ускладнює виявлення факти зґвалтування та жорстокого поводження з дітьми.

Однак критики нової політики Meta стверджують, що подібне рішення робить користувачів більш вразливими. Майя Томас із Big Brother Watch заявила, що саме технологія E2EE дозволяє дітям ефективно захищати свою інформацію від стороннього втручання, тому її скасування загрожує безпеці неповнолітніх у мережі.

На сьогодні наскрізне шифрування (E2EE) залишається стандартом безпеки для більшості популярних месенджерів. Ця технологія активована за замовчуванням у Signal, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple iMessage та Google Messages.

