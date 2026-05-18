Від смартфонів до кросовера: що покаже Xiaomi на презентації 21 травня
- Презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом.
- Компанія представить Xiaomi 17 Max та перші навушники-кліпси.
- На презентації можуть показати й інші продукти екосистеми "розумного дому".
Китайський технологічний гігант Xiaomi проведе нову масштабну презентацію 21 травня 2026 року.
Компанія вже офіційно підтвердила показ флагманського смартфона Xiaomi 17 Max, нового електричного кросовера YU7 GT, першого покоління навушників-кліпс Xiaomi Ear Clip та фітнес-браслета Xiaomi Band 10 Pro.
Захід стартує 21 травня о 20:00 за київським часом. Однією з центральних прем’єр презентації стане автомобіль Xiaomi YU7 GT.
Що покаже Xiaomi на презентації 21 травня
Однією з головних прем’єр стане Xiaomi 17 Max — новий флагман компанії з 6,9-дюймовим дисплеєм і акумулятором на 8000 мАг.
За попередньою інформацією, смартфон працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 та отримає потрійну камеру Leica.
Основний сенсор матиме роздільну здатність 200 Мп. Також у смартфоні передбачені 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль та перископічний телеоб’єктив на 50 Мп.
За попередньою інформацією, Xiaomi 17 Max стане п’ятою моделлю у лінійці Xiaomi 17 після базового Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max та Xiaomi 17 Ultra.
Окрему увагу компанія приділить новому фітнес-браслету Xiaomi Band 10 Pro. Пристрій отримає AMOLED-дисплей діагоналлю 1,74 дюйма, тонкий корпус завтовшки 9,7 мм та автономність до 21 дня.
У Xiaomi заявляють, що браслет підтримуватиме професійні спортивні режими, функції моніторингу здоров’я та матиме керамічну версію корпусу.
Xiaomi представить перші навушники-кліпси
Ще однією новинкою стануть Xiaomi Ear Clip — перші TWS-навушники компанії у форматі кліпс.
Кожен навушник важить лише 5,5 грама. Пристрої отримають титановий дріт із пам’яттю форми, 11-міліметрові динаміки та підтримку кодека LHDC 5.0.
За попередніми даними, навушники отримають інтеграцію AI-помічника та функцію синхронного перекладу мовлення.
Навушники будуть доступні у трьох кольорах — чорному, білому та золотому.
Головна прем’єра — електрокросовер Xiaomi YU7 GT
Центральною частиною презентації стане Xiaomi YU7 GT — нова GT-версія електричного кросовера YU7.
Компанія позиціонує модель як спортивний SUV для далеких подорожей. Автомобіль матиме потужність 1003 кінські сили, максимальну швидкість до 300 км/год та запас ходу до 705 км за циклом CLTC.
У Xiaomi вже заявили, що разом із цими пристроями на презентації можуть показати й інші продукти екосистеми “розумного дому”, однак подробиці поки тримають у таємниці.