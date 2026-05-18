Китайський технологічний гігант Xiaomi проведе нову масштабну презентацію 21 травня 2026 року.

Компанія вже офіційно підтвердила показ флагманського смартфона Xiaomi 17 Max, нового електричного кросовера YU7 GT, першого покоління навушників-кліпс Xiaomi Ear Clip та фітнес-браслета Xiaomi Band 10 Pro.

Захід стартує 21 травня о 20:00 за київським часом. Однією з центральних прем’єр презентації стане автомобіль Xiaomi YU7 GT.

Що покаже Xiaomi на презентації 21 травня

Однією з головних прем’єр стане Xiaomi 17 Max — новий флагман компанії з 6,9-дюймовим дисплеєм і акумулятором на 8000 мАг.

За попередньою інформацією, смартфон працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 та отримає потрійну камеру Leica.

Основний сенсор матиме роздільну здатність 200 Мп. Також у смартфоні передбачені 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль та перископічний телеоб’єктив на 50 Мп.

За попередньою інформацією, Xiaomi 17 Max стане п’ятою моделлю у лінійці Xiaomi 17 після базового Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max та Xiaomi 17 Ultra.

Окрему увагу компанія приділить новому фітнес-браслету Xiaomi Band 10 Pro. Пристрій отримає AMOLED-дисплей діагоналлю 1,74 дюйма, тонкий корпус завтовшки 9,7 мм та автономність до 21 дня.

У Xiaomi заявляють, що браслет підтримуватиме професійні спортивні режими, функції моніторингу здоров’я та матиме керамічну версію корпусу.

Xiaomi представить перші навушники-кліпси

Ще однією новинкою стануть Xiaomi Ear Clip — перші TWS-навушники компанії у форматі кліпс.

Кожен навушник важить лише 5,5 грама. Пристрої отримають титановий дріт із пам’яттю форми, 11-міліметрові динаміки та підтримку кодека LHDC 5.0.

За попередніми даними, навушники отримають інтеграцію AI-помічника та функцію синхронного перекладу мовлення.

Навушники будуть доступні у трьох кольорах — чорному, білому та золотому.

Головна прем’єра — електрокросовер Xiaomi YU7 GT

Центральною частиною презентації стане Xiaomi YU7 GT — нова GT-версія електричного кросовера YU7.

Компанія позиціонує модель як спортивний SUV для далеких подорожей. Автомобіль матиме потужність 1003 кінські сили, максимальну швидкість до 300 км/год та запас ходу до 705 км за циклом CLTC.

У Xiaomi вже заявили, що разом із цими пристроями на презентації можуть показати й інші продукти екосистеми “розумного дому”, однак подробиці поки тримають у таємниці.

