Федеральный суд в Сан-Франциско признал миллиардера Илона Маска виновным в манипуляциях при покупке Twitter.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно решению Федерального суда в Сан-Франциско, Илон Маск намеренно вводил в заблуждение инвесторов Twitter в 2022 году, пытаясь снизить стоимость компании во время ее приобретения, говорится в сообщении.

Присяжные пришли к выводу, что заявления бизнесмена о большом количестве фейковых аккаунтов на платформе повлияли на падение акций и могли являться частью стратегии пересмотра цены сделки.

В то же время, суд отклонил часть обвинений в мошенничестве.

Сумма компенсаций, которую Маск может выплатить инвесторам, пока не определена. Ожидается, что она может достичь сотен миллионов или даже миллиардов долларов после подачи соответствующих исков.

Адвокат истцов Марк Моламфи заявил, что общий ущерб по делу может достигнуть около $2,6 млрд. В то же время даже такая значительная сумма вряд ли существенно повлияет на состояние Илона Маска, которое, по данным Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на пятницу оценивалось в $661,1 млрд.

Bloomberg пишет, что это решение стало редким поражением для миллиардера, ранее неоднократно выигрывавшего резонансные судебные дела. В частности, в 2023 году он избежал ответственности по делу инвесторов Tesla за его заявления о возможном выкупе компании.

Юристы Маска уже заявили, что будут обжаловать решение суда, назвав его “временным препятствием”.

Дело рассматривалось в течение нескольких недель, а присяжные принимали решение после нескольких дней обсуждений. В центре рассмотрения были публичные заявления Маска в соцсетях и его попытки изменить условия сделки по покупке Twitter, работающей сейчас под названием X.

