NASA назвало состав экипажа миссии Artemis III, которая должна стартовать в 2027 году и стать ключевым этапом подготовки к высадке людей на Луну.

В отличие от предыдущих планов, Artemis III не предусматривает посадку на поверхность спутника Земли.

Вместо этого астронавты проведут серию сложных испытаний на низкой околоземной орбите, которые должны снизить риски перед будущей миссией Artemis IV, запланированной на 2028 год и призванной доставить астронавтов к южному полюсу Луны.

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Кто вошел в экипаж Artemis III

В основной состав миссии вошли четыре астронавта:

командир миссии Рэнди Бресник (NASA);

пилот Лука Пармитано (Европейское космическое агентство, ESA);

специалист миссии Андре Дуглас (NASA);

специалист миссии Фрэнк Рубио (NASA).

Резервным членом экипажа стал астронавт NASA Боб Хайнс.

Лука Пармитано стал первым астронавтом ESA, которого официально назначили в программу Artemis.

После объявления состава экипаж сразу начнет подготовку к полету, в частности тренировки на системах космического корабля Orion и участие в испытаниях лунных посадочных модулей, которые разрабатывают компании Blue Origin и SpaceX.

Что будет происходить во время миссии

Artemis III станет первой миссией, во время которой корабль Orion будет отрабатывать сближение и стыковку с лунными посадочными аппаратами.

План предусматривает запуск ракеты SLS с кораблем Orion из Космического центра Кеннеди во Флориде. После выхода на низкую околоземную орбиту астронавты проверят системы корабля и проведут серию стыковок с тестовыми версиями лунных аппаратов.

По нынешнему сценарию первой на орбиту отправится тестовая версия посадочного модуля Blue Moon от Blue Origin. Orion пристыкуется к нему примерно на два дня. За это время экипаж будет проверять системы и отрабатывать процедуры, необходимые для будущих полетов на Луну.

После этого Orion отстыкуется и будет ждать прибытия тестового корабля Starship от SpaceX. После стыковки астронавты проведут еще около суток испытаний.

В отличие от Blue Moon, в тестовую версию Starship экипаж не будет заходить внутрь, поскольку корабль пока не оборудован жилым отсеком и системами жизнеобеспечения.

В общей сложности миссия продлится около двух недель. После завершения испытаний Orion вернется на Землю и приводнится в Тихом океане, где экипаж встретят специалисты NASA и ВМС США.

NASA меняет путь к возвращению на Луну

В начале 2026 года руководитель NASA Джаред Айзекман объявил о пересмотре планов программы Artemis. Ранее именно Artemis III должна была стать первой лунной высадкой американских астронавтов после миссии Apollo 17 в 1972 году.

Однако в NASA решили, что переход от облета Луны в рамках Artemis II к полноценной посадке является слишком сложным технологическим шагом.

Поэтому Artemis III будет выполнять роль промежуточной миссии и позволит проверить стыковку Orion с будущими лунными посадочными системами еще до полета на окололунную орбиту.

В NASA подчеркивают, что результаты испытаний помогут подготовить не только возвращение людей на Луну, но и будущие пилотируемые экспедиции на Марс.

Что известно об астронавтах

58-летний Рэнди Бресник уже дважды летал в космос — на шаттле Atlantis в 2009 году и на корабле Союз МС-05 в 2017 году. Он также участвовал в разработке и тестировании систем для программы Artemis.

49-летний Лука Пармитано дважды работал на Международной космической станции и стал первым итальянцем, который возглавил ее экипаж. На его счету шесть выходов в открытый космос.

Для 40-летнего Андре Дугласа Artemis III станет первым космическим полетом. Ранее он был резервным членом экипажа Artemis II и проходил полный цикл подготовки к этой миссии.

50-летний Фрэнк Рубио установил рекорд среди американских астронавтов по продолжительности непрерывного пребывания в космосе. Во время полета на МКС он провел на орбите 371 день.

По текущему графику экипаж будет иметь около года на подготовку к старту, который NASA планирует осуществить не ранее конца 2027 года.

Источник : NASA, CNN

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