NASA назвало склад екіпажу місії Artemis III, яка має стартувати у 2027 році та стати ключовим етапом підготовки до висадки людей на Місяць.

На відміну від попередніх планів, Artemis III не передбачає посадку на поверхню супутника Землі.

Натомість астронавти проведуть серію складних випробувань на низькій навколоземній орбіті, які мають знизити ризики перед майбутньою місією Artemis IV, запланованою на 2028 рік і покликаною доставити астронавтів до південного полюса Місяця.

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Хто увійшов до екіпажу Artemis III

До основного складу місії увійшли чотири астронавти:

командир місії Ренді Бреснік (NASA);

пілот Лука Пармітано (Європейське космічне агентство, ESA);

спеціаліст місії Андре Дуглас (NASA);

спеціаліст місії Френк Рубіо (NASA).

Резервним членом екіпажу став астронавт NASA Боб Гайнс.

Лука Пармітано став першим астронавтом ESA, якого офіційно призначили до програми Artemis.

Після оголошення складу екіпаж одразу розпочне підготовку до польоту, зокрема тренування на системах космічного корабля Orion та участь у випробуваннях місячних посадкових модулів, які розробляють компанії Blue Origin і SpaceX.

Що відбуватиметься під час місії

Artemis III стане першою місією, під час якої корабель Orion відпрацьовуватиме зближення та стикування з місячними посадковими апаратами.

План передбачає запуск ракети SLS із кораблем Orion із Космічного центру Кеннеді у Флориді. Після виходу на низьку навколоземну орбіту астронавти перевірять системи корабля та проведуть серію стикувань із тестовими версіями місячних апаратів.

За нинішнім сценарієм першою на орбіту вирушить тестова версія посадкового модуля Blue Moon від Blue Origin. Orion пристикується до нього приблизно на два дні. За цей час екіпаж перевірятиме системи та відпрацьовуватиме процедури, необхідні для майбутніх польотів на Місяць.

Після цього Orion відстикується та чекатиме на прибуття тестового корабля Starship від SpaceX. Після стикування астронавти проведуть ще близько доби випробувань.

На відміну від Blue Moon, у тестовій версії Starship екіпаж не заходить усередину, оскільки корабель поки не обладнаний житловим відсіком і системами життєзабезпечення.

Загалом місія триватиме близько двох тижнів. Після завершення випробувань Orion повернеться на Землю та приводниться в Тихому океані, де екіпаж зустрінуть фахівці NASA та ВМС США.

NASA змінює шлях до повернення на Місяць

На початку 2026 року керівник NASA Джаред Айзекман оголосив про перегляд планів програми Artemis. Раніше саме Artemis III мала стати першою місячною висадкою американських астронавтів після місії Apollo 17 у 1972 році.

Однак у NASA вирішили, що перехід від обльоту Місяця в межах Artemis II до повноцінної посадки є надто складним технологічним кроком.

Тому Artemis III виконуватиме роль проміжної місії та дозволить перевірити стикування Orion із майбутніми місячними посадковими системами ще до польоту на навколомісячну орбіту.

У NASA наголошують, що результати випробувань допоможуть підготувати не лише повернення людей на Місяць, а й майбутні пілотовані експедиції на Марс.

Що відомо про астронавтів

58-річний Ренді Бреснік уже двічі літав у космос — на шатлі Atlantis у 2009 році та на кораблі Союз МС-05 у 2017 році. Він також брав участь у розробці та тестуванні систем для програми Artemis.

49-річний Лука Пармітано двічі працював на Міжнародній космічній станції та став першим італійцем, який очолив її екіпаж. На його рахунку шість виходів у відкритий космос.

Для 40-річного Андре Дугласа Artemis III стане першим космічним польотом. Раніше він був резервним членом екіпажу Artemis II та проходив повний цикл підготовки до цієї місії.

50-річний Френк Рубіо встановив рекорд серед американських астронавтів за тривалістю безперервного перебування у космосі. Під час польоту на МКС він провів на орбіті 371 день.

За поточним графіком екіпаж матиме близько року на підготовку до старту, який NASA планує здійснити не раніше кінця 2027 року.

Джерело : NASA, CNN

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