После рекордного выхода SpaceX на биржу и получения статуса первого в мире долларового триллионера американский предприниматель Илон Маск решил отметить историческое событие вместе с сотрудниками компании.

По информации Page Six, празднование состоялось на космодроме Starbase в южном Техасе, где расположен главный испытательный и пусковой комплекс SpaceX.

По словам источника, Маск сознательно выбрал не роскошное мероприятие, а неформальную встречу с людьми, которые работали над успехом компании.

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— Илон праздновал IPO на Starbase в прошлую пятницу. Он довольно простой человек и хотел провести время с инженерами, которые помогли сделать компанию успешной, — рассказал собеседник издания.

Во время празднования Маска также заметили вместе с братом Кимбалом и сестрой Тоской Маск.

Как праздновали руководители и сотрудники SpaceX

В тот же вечер несколько руководителей SpaceX праздновали успех компании в Нью-Йорке.

По данным источников, топ-менеджеры компании собрались в элитном клубе Zero Bond в районе Нохо, где устроили торжественный вечер. Перед этим они также посетили штаб-квартиру JP Morgan.

Отдельно праздновали и сотрудники xAI — компании, связанной с бизнес-империей Маска. Они собрались в The Yacht Club в районе Челси, где гостей ждали коктейли и танцы.

В SpaceX официально не комментировали информацию о праздновании.

Как SpaceX сделала Маска триллионером

В прошлую пятницу SpaceX провела крупнейшее первичное размещение акций в истории Уолл-стрит.

В первый день торгов на бирже Nasdaq акции компании закрылись на уровне $161,11, что на 19% превысило цену размещения в $135 за акцию.

После дебюта рыночная стоимость SpaceX превысила $2 трлн, что позволило компании войти в шестерку самых дорогих корпораций мира.

Во время церемонии запуска торгов Маск заявил, что главная цель SpaceX заключается в том, чтобы превращать научную фантастику в реальность.

Он также подчеркнул, что компания стремится сделать полеты на Луну и Марс доступными для людей.

Чем занимается SpaceX

Компанию SpaceX Илон Маск основал в 2002 году. Она занимается разработкой ракет, космических кораблей и систем спутникового интернета.

Долгосрочная цель компании — создать условия для жизни людей на других планетах.

После рекордного IPO Маск сохранил статус самого богатого человека мира. В первую пятерку богатейших также входят сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос и руководитель Meta Марк Цукерберг.

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