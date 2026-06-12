Американський підприємець Ілон Маск став доларовим трильйонером після рекордного первинного розміщення акцій (IPO) компанії SpaceX. Раніше він уже увійшов в історію як перша людина, чий статок перевищив $800 млрд.

Виробник ракет і космічних кораблів залучив $75 млрд під час виходу на біржу, а оцінка компанії сягнула $1,77 трлн.

Акції SpaceX розмістили за ціною $135 за штуку. Компанія продала понад 555 млн акцій, встановивши новий рекорд за обсягом залучених коштів під час IPO у США.

Зараз дивляться

SpaceX обійшла Tesla, Meta та JPMorgan

Після розміщення SpaceX увійшла до числа найдорожчих компаній світу. Її ринкова вартість перевищила оцінку низки великих корпорацій, зокрема Meta, Tesla, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway та Eli Lilly.

Завдяки збереженню контрольного пакету голосів у компанії статки Ілона Маска різко зросли. Після IPO він контролюватиме 82% голосуючих акцій SpaceX.

Аналітики зазначають, що компанія коштує більше за багатьох біржових гігантів, попри те що минулого року працювала зі збитками, а її доходи суттєво поступаються найбільшим технологічним корпораціям.

Найбільше IPO в історії

Угода перевершила попередній світовий рекорд, встановлений саудівською нафтовою компанією Saudi Aramco. У 2019 році її IPO принесло $25,6 млрд, тоді як SpaceX залучила майже утричі більше — $75 млрд.

Незвичним стало й саме проведення розміщення. Компанія виділила 30% акцій для роздрібних інвесторів, що є нетипово високим показником для такого масштабу угоди. Крім того, ціну акцій оголосили ще до завершення традиційного процесу узгодження з інвесторами.

Експерти називають дебют SpaceX одним із найгучніших на Волл-стріт за останні роки та зазначають, що справжню оцінку ринку компанія отримає вже після початку біржових торгів.

Від ракет до супутникового інтернету та ШІ

SpaceX заснували у 2002 році. Компанія займається космічними запусками, супутниковим зв’язком і технологіями штучного інтелекту.

Основну частину доходів SpaceX зараз забезпечує супутниковий інтернет Starlink, який працює у 164 країнах і обслуговує мільйони користувачів, бізнес-клієнтів та урядових структур.

Нещодавно компанія також уклала багаторічну угоду з Google щодо хмарних обчислень. Водночас SpaceX робить ставку на розвиток напрямку штучного інтелекту через проєкт xAI.

Попри рекордну оцінку, аналітики наголошують, що значна частина вартості компанії базується на очікуваннях майбутнього розвитку космічної галузі, а також на державних контрактах і перспективах освоєння космосу.

Перші результати рекордного розміщення стануть зрозумілими після початку торгів акціями SpaceX на біржі Nasdaq. Саме тоді інвестори покажуть, чи готові підтримати одну з найдорожчих компаній світу.

Джерело : Reuters

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