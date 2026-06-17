Не гучною вечіркою: як Ілон Маск святкував рекорд SpaceX та статус трільйонера
- Ілон Маск відсвяткував рекордне IPO SpaceX на космодромі Starbase у Техасі.
- У перший день торгів акції SpaceX зросли на 19%, а ринкова вартість компанії перевищила $2 трлн.
- SpaceX стала шостою найдорожчою компанією світу.
Після рекордного виходу SpaceX на біржу та отримання статусу першого у світі доларового трильйонера американський підприємець Ілон Маск вирішив відзначити історичну подію разом із працівниками компанії.
За інформацією Page Six, святкування відбулося на космодромі Starbase у південному Техасі, де розташований головний випробувальний та запусковий комплекс SpaceX.
За словами джерела, Маск свідомо обрав не розкішний захід, а неформальну зустріч із людьми, які працювали над успіхом компанії.
— Ілон святкував IPO на Starbase минулої п’ятниці. Він доволі проста людина і хотів провести час з інженерами, які допомогли зробити компанію успішною, — розповів співрозмовник видання.
Під час святкування Маска також помітили разом із братом Кімбалом та сестрою Тоскою Маск.
Як святкували керівники та співробітники SpaceX
Того ж вечора кілька керівників SpaceX святкували успіх компанії у Нью-Йорку.
За даними джерел, топменеджери компанії зібралися в елітному клубі Zero Bond у районі Нохо, де влаштували урочистий вечір. Перед цим вони також відвідали штаб-квартиру JP Morgan.
Окремо святкували й працівники xAI — компанії, пов’язаної з бізнес-імперією Маска. Вони зібралися у The Yacht Club у районі Челсі, де на гостей чекали коктейлі та танці.
У SpaceX офіційно не коментували інформацію про святкування.
Як SpaceX зробила Маска трильйонером
Минулої п’ятниці SpaceX провела найбільше первинне розміщення акцій в історії Волл-стріт.
У перший день торгів на біржі Nasdaq акції компанії закрилися на рівні $161,11, що на 19% перевищило ціну розміщення у $135 за акцію.
Після дебюту ринкова вартість SpaceX перевищила $2 трлн, що дозволило компанії увійти до шістки найдорожчих корпорацій світу.
Під час церемонії запуску торгів Маск заявив, що головна мета SpaceX полягає у тому, щоб перетворювати наукову фантастику на реальність.
Він також наголосив, що компанія прагне зробити польоти на Місяць і Марс доступними для людей.
Чим займається SpaceX
Компанію SpaceX Ілон Маск заснував у 2002 році. Вона займається розробкою ракет, космічних кораблів і систем супутникового інтернету.
Довгострокова мета компанії — створити умови для життя людей на інших планетах.
Після рекордного IPO Маск зберіг статус найбагатшої людини світу. До першої п’ятірки найбагатших також входять співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, засновник Amazon Джефф Безос та керівник Meta Марк Цукерберг.