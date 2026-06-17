Після рекордного виходу SpaceX на біржу та отримання статусу першого у світі доларового трильйонера американський підприємець Ілон Маск вирішив відзначити історичну подію разом із працівниками компанії.

За інформацією Page Six, святкування відбулося на космодромі Starbase у південному Техасі, де розташований головний випробувальний та запусковий комплекс SpaceX.

За словами джерела, Маск свідомо обрав не розкішний захід, а неформальну зустріч із людьми, які працювали над успіхом компанії.

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— Ілон святкував IPO на Starbase минулої п’ятниці. Він доволі проста людина і хотів провести час з інженерами, які допомогли зробити компанію успішною, — розповів співрозмовник видання.

Під час святкування Маска також помітили разом із братом Кімбалом та сестрою Тоскою Маск.

Як святкували керівники та співробітники SpaceX

Того ж вечора кілька керівників SpaceX святкували успіх компанії у Нью-Йорку.

За даними джерел, топменеджери компанії зібралися в елітному клубі Zero Bond у районі Нохо, де влаштували урочистий вечір. Перед цим вони також відвідали штаб-квартиру JP Morgan.

Окремо святкували й працівники xAI — компанії, пов’язаної з бізнес-імперією Маска. Вони зібралися у The Yacht Club у районі Челсі, де на гостей чекали коктейлі та танці.

У SpaceX офіційно не коментували інформацію про святкування.

Як SpaceX зробила Маска трильйонером

Минулої п’ятниці SpaceX провела найбільше первинне розміщення акцій в історії Волл-стріт.

У перший день торгів на біржі Nasdaq акції компанії закрилися на рівні $161,11, що на 19% перевищило ціну розміщення у $135 за акцію.

Після дебюту ринкова вартість SpaceX перевищила $2 трлн, що дозволило компанії увійти до шістки найдорожчих корпорацій світу.

Під час церемонії запуску торгів Маск заявив, що головна мета SpaceX полягає у тому, щоб перетворювати наукову фантастику на реальність.

Він також наголосив, що компанія прагне зробити польоти на Місяць і Марс доступними для людей.

Чим займається SpaceX

Компанію SpaceX Ілон Маск заснував у 2002 році. Вона займається розробкою ракет, космічних кораблів і систем супутникового інтернету.

Довгострокова мета компанії — створити умови для життя людей на інших планетах.

Після рекордного IPO Маск зберіг статус найбагатшої людини світу. До першої п’ятірки найбагатших також входять співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, засновник Amazon Джефф Безос та керівник Meta Марк Цукерберг.

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