Популярний чат-бот ChatGPT від компанії OpenAI почав відхиляти прямі запити користувачів на написання текстів у стилі конкретних відомих письменників. Тепер штучний інтелект пропонує створювати тексти лише на основі загальних рис та атмосферності, зберігаючи власний нейтральний стиль.

Про це повідомляє видання Ars Technica.

ChatGPT більше не копіюватиме стиль відомих авторів

Під час тестування на прохання написати вступ до оповідання у стилі Стівена Кінга чат-бот видав наступну відповідь.

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— Я точно можу писати з ознаками атмосферного жаху, що керується персонажами, та жаху маленького містечка, але я не можу писати в точному стилі Стівена Кінга чи точно імітувати його самобутній голос. Ось оригінальний початок, який передає схоже відчуття, залишаючись при цьому своїм власним, — було зазначено в запиті ChatGPT.

Аналогічні відмови ШІ видає і для інших авторів — як живих (наприклад, Дж. К. Роулінг чи Емі Тан), так і померлих (Чарльз Діккенс, Ернест Хемінгуей).

Чому OpenAI пішла на цей крок: юридичне пояснення

Хоча в США закон про авторське право захищає конкретні тексти, а не сам стиль автора, стилістична імітація за допомогою ШІ може бути розцінена як порушення, якщо згенерований текст виявиться “суттєво схожим” на оригінал.

Зміна поведінки чат-бота пов’язана з низкою судових позовів від письменників проти OpenAI. Автори звинувачують компанію у використанні їхніх творів для навчання моделей без дозволу, вказуючи на “дивовижну здатність ChatGPT генерувати текст, подібний до матеріалів, захищених авторським правом”.

Юристи зазначають, що з появою генеративного ШІ ситуація на ринку кардинально змінилася.

— У нас ніколи не було ситуації, коли цей особистий стиль окремих творців можна було б імітувати так само добре і так недорого, як зараз зі штучним інтелектом, — зауважив професор юридичного факультету Університету Джорджа Вашингтона Роберт Браунейс в коментарі Bloomberg Law.

Водночас різні розробники ШІ по-різному ставляться до цієї проблеми:

Perplexity AI та ChatGPT блокують подібні запити;

Claude від Anthropic та Copilot від Microsoft виконують такі промпти, але додають застереження про можливе порушення;

Gemini від Google продовжує виконувати запити на імітацію стилю без обмежень.

Самі ж користувачі ChatGPT вже висловлюють невдоволення в мережі, адже тепер їм доводиться шукати складніші обхідні шляхи для налаштування тональності текстів.

Раніше у роботі ChatGPT стався масштабний збій. Користувачі ChatGPT не могли завантажувати чати, зокрема, попередні розмови.

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