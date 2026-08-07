Компанія OpenAI презентувала масштабне оновлення ChatGPT. Розробники покращили флагманські моделі GPT-5.6 Sol та GPT-5.6 Luna, а також суттєво розширили можливості для користувачів безплатної версії.

Про це повідомляє пресслужба OpenAI.

OpenAI оновила ChatGPT: що відомо

Для користувачів платних тарифів оновили модель GPT-5.6 Sol.

Зараз дивляться

Основний акцент зробили на конкретиці та правдивості інформації:

Менше помилок: за даними внутрішніх тестів, у фінансових, медичних та юридичних запитах кількість фактичних помилок зменшилася на 68% порівняно з попередньою версією.

за даними внутрішніх тестів, у фінансових, медичних та юридичних запитах кількість фактичних помилок зменшилася на 68% порівняно з попередньою версією. Лаконічність та суть: нейромережа навчилася відповідати прямо на запитання без зайвого “вступу”, непотрібного форматування та банальних узагальнень.

нейромережа навчилася відповідати прямо на запитання без зайвого “вступу”, непотрібного форматування та банальних узагальнень. Новий повзунок роздумів: у вебверсії та додатках з’явився спеціальний регулятор. Користувач може самостійно вибирати, скільки часу модель має витратити на обмірковування — від миттєвої швидкої відповіді до глибокого аналізу складних завдань.

Безплатна версія ChatGPT також отримає найбільше оновлення за останній час:

Безлімітні текстові чати: моделлю за замовчуванням стає GPT-5.6 Luna, а обмеження на кількість текстових повідомлень у чаті знімаються.

моделлю за замовчуванням стає GPT-5.6 Luna, а обмеження на кількість текстових повідомлень у чаті знімаються. Кнопка “Подумай”: якщо запитання вимагає складних розрахунків, аналізу чи дослідження, користувачі зможуть натиснути нову кнопку, щоб дати ШІ більше часу на опрацювання глибокої відповіді.

якщо запитання вимагає складних розрахунків, аналізу чи дослідження, користувачі зможуть натиснути нову кнопку, щоб дати ШІ більше часу на опрацювання глибокої відповіді. Однак обмеження на завантаження фото, файлів та використання додаткових інструментів для безплатних акаунтів поки залишаються.

В OpenAI також зазначили, що додатково навчили моделі безпеки для захисту неповнолітніх користувачів (до 18 років). ШІ ухилятиметься від романтичних рольових ігор, закликів до небезпечних челенджів, а також жорстко блокуватиме контент, пов’язаний із розладами харчової поведінки, насильством та віковими обмеженнями.

Оновлення для передплатників вже доступне, а користувачі безплатної версії отримають повний доступ до нових функцій впродовж поточного та наступного тижня.

Нагадаємо, що ChatGPT почав блокувати запити на копіювання стилю відомих авторів. Тепер штучний інтелект пропонує створювати тексти лише на основі загальних рис та атмосферності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.