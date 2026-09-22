Менеджер розмовляє з одним покупцем, а другий у цей час чує короткі гудки і йде до конкурента. Так виглядає типова втрата замовлення в компанії, де дзвінки приймають на звичайні смартфони. IP-телефонія прибирає саме цю проблему, а разом з нею ще кілька. Кому вона потрібна, а кому поки ні, залежить від кількості дзвінків і людей у команді.

Як працює IP-телефонія

Голос перетворюється на цифровий сигнал і передається через інтернет. Провідна лінія від оператора не потрібна, як і міні-АТС у серверній. Розмовляти можна з ноутбука з гарнітурою, зі смартфона через застосунок або зі стаціонарного IP-телефона. Керування лежить у хмарі провайдера, тому налаштування не прив’язані до офісу.

Для України це має практичний сенс. Коли в офісі зникає світло, номер компанії продовжує працювати. Дзвінки йдуть на смартфони менеджерів з мобільним інтернетом, а клієнт цієї різниці не помічає.

Зараз дивляться

Що дає бізнесу IP-телефонія

Базовий набір функцій, який дає IP-телефонія, схожий у більшості провайдерів. Різниця в деталях і ціні.

Багатоканальність. Один номер приймає десятки дзвінків одночасно, сигнал “зайнято” зникає.

Один номер приймає десятки дзвінків одночасно, сигнал “зайнято” зникає. Втрачені дзвінки. Пропущений виклик лишається в окремому списку, доки хтось не передзвонить. За оцінкою провайдерів, сама ця функція повертає до 30% продажів.

Пропущений виклик лишається в окремому списку, доки хтось не передзвонить. За оцінкою провайдерів, сама ця функція повертає до 30% продажів. Запис розмов. Спірну ситуацію з клієнтом можна переслухати, а новачків навчати на реальних дзвінках.

Спірну ситуацію з клієнтом можна переслухати, а новачків навчати на реальних дзвінках. Розподіл викликів. Дзвінок іде на вільного менеджера, за чергою або на того, хто закріплений за клієнтом.

Дзвінок іде на вільного менеджера, за чергою або на того, хто закріплений за клієнтом. Інтеграція з CRM. Під час дзвінка на екрані з’являється картка клієнта з історією замовлень, нові номери зберігаються самі.

Свій номер, який уже знають клієнти, можна перенести в хмарну АТС. Це стосується мобільних, міських і номерів 0800. Внутрішні дзвінки між співробітниками при цьому безкоштовні, навіть якщо команда сидить у різних містах.

Скільки коштує IP-телефонія і чи потрібне обладнання

Купувати техніку не обов’язково. Вистачить ноутбука з гарнітурою або застосунку на смартфоні. Оплата складається з місячної абонплати за компанію і вартості вихідних дзвінків.

Для орієнтиру, у Binotel базовий тариф коштує 420 грн на місяць, а пакет з аналітикою та інтеграцією з CRM обійдеться у 800 грн. Запуск займає близько години. Ціни перевіряйте на сайті провайдера перед підключенням, вони змінюються.

Коли IP-телефонію підключати ще зарано

Бізнесу на старті вона не потрібна, і про це чесно пишуть самі провайдери. Якщо ви отримуєте кілька дзвінків на день і один менеджер встигає все, вистачить робочого смартфона. Те саме стосується магазинів, де майже всі замовлення приходять через Rozetka чи Prom.

Ситуація змінюється, коли дзвінків стає більше 10 на день, з’являється другий менеджер або клієнти телефонують у вихідні. Для інтернет-магазинів є окремий чекліст з п’ятьма ознаками, коли потрібна телефонія для інтернет-магазину. Там же пояснюють, чому на етапі запуску краще вкласти гроші в рекламу. Порада витратити бюджет на рекламу замість телефонії від продавця телефонії виглядає незвично, тому їй хочеться вірити.

Що перевірити перед підключенням

Запитайте провайдера, чи можна перенести ваш поточний номер і чи є готова інтеграція з вашою CRM. Великі сервіси підтримують понад сотню систем, серед них SmartCRM, KeyCRM і Pipedrive.

Уточніть, де зберігаються записи розмов і чи має провайдер сертифікацію ISO 27001.

Домовтеся про тестовий період. Місяця вистачить, щоб побачити у статистиці, скільки дзвінків команда пропускала раніше. Ця цифра зазвичай і вирішує, чи лишатися.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.