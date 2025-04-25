После громкого развода: лидер группы СКАЙ признался, что снова влюблен

Лидер группы СКАЙ Олег Собчук впервые прокомментировал свою личную жизнь после громкого разрыва с женой Марией. Напомним, что пара была в браке 20 лет и имеет двоих детей — дочь Татьяну и сына Арсена.

Олег Собчук о новых отношениях

За кулисами премии Yuna 2025, где артист вместе со своей группой получил спецнаграду за вклад в развитие музыкальной культуры, Собчук признался, что снова влюблен. Он добавил, что именно это вдохновляет его на новое творчество.

— Моя любимая женщина. Иначе я бы не смог творить. Любовь — это строительный материал для создания новых песен, — отметил певец.

Вместе с тем музыкант не стал отвечать на вопрос, готов ли он создать новую семью. По его словам, еще рано об этом говорить.

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Несмотря на публичный скандал вокруг развода с женой, Олег Собчук избегает прямых комментариев относительно бывшей.

— Я просто скажу, что идеальным ты все равно не станешь ни для кого. И, наверное, не критикуют только того, кто ничего не делает. Или не хейтят только мертвых. Главное, заниматься своим делом, идти вперед и помогать. Просто не забывать, кто твои родные, кто твои друзья, — сказал фронтмен группы СКАЙ.

О разводе Олега Собчука стало известно в прошлом году. Об этом сообщила его тогда еще жена Мария, которая обвинила мужа в токсичных отношениях.

По ее словам, это негативно влияло на их детей. Она также опубликовала переписку с музыкантом, где речь шла об оскорблениях и угрозах по разделу имущества.

Фото: Олег Собчук

Источник : ЖВЛ

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