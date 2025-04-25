Після гучного розлучення: лідер гурту СКАЙ зізнався, що знову закоханий

Лідер гурту СКАЙ Олег Собчук вперше прокоментував особисте життя після гучного розриву з дружиною Марією. Нагадаємо, що пара була у шлюбі 20 років та має двох дітей – доньку Тетяну й сина Арсена.

Олег Собчук про нові стосунки

За лаштунками премії Yuna 2025, де артист разом зі своїм гуртом отримав спецнагороду за внесок у розвиток музичної культури, Собчук зізнався, що знову закоханий. Він додав, що саме це надихає його на нову творчість.

– Моя кохана жінка. Інакше я б не зміг творити. Кохання – це будівельний матеріал для створення нових пісень, — зауважив співак.

Водночас музикант не відповів на запитання, чи готовий він створити нову родину. За його словами, ще рано про це говорити.

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Попри публічний скандал навколо розлучення з дружиною, Олег Собчук уникає прямих коментарів щодо колишньої.

– Я просто скажу, що ідеальним ти все одно не станеш ні для кого. І, напевно, не критикують лише того, хто нічого не робить. Або не хейтять лише тільки мертвих. Головне, займатися своєю справою, йти вперед і допомагати. Просто не забувати, хто твої рідні, хто твої друзі, – сказав фронтмен гурту СКАЙ.

Про розлучення Олега Собчука стало відомо минулого року. Про це повідомила його тоді ще дружина Марія, яка звинуватила чоловіка в токсичних стосунках.

За її словами, це негативно впливало на їхніх дітей. Вона також опублікувала листування з музикантом, де йшлося про образи й погрози щодо поділу майна.

Фото: Олег Собчук

Джерело : ЖВЛ

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