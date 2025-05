Рок-группа The Rasmus выступит в Киеве на Atlas Festival 2025: дата и стоимость билетов

Финская рок-группа The Rasmus выступит в Киеве на музыкальном фестивале Atlas Festival 2025. Музыканты исполнят свои лучшие хиты в субботу, 19 июля.

Группа The Rasmus приедет в Украину

Об этом сообщили на официальной Instagram-странице фестиваля Atlas Festival 2025.

— Первый международный артист Atlas Festival 2025 — легендарная финская группа The Rasmus. 19 июля. Это тот момент, которого ждали и мы, и они, — говорится в заметке.

Еще на Евровидении 2022 в Турине вокалист Лаури Юльонен сказал: Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами.

— И этим летом это наконец-то произойдет! Atlas Festival — это не просто музыка. Это событие, которое объединяет, вдохновляет и помогает. А это выступление — пример связи, которая сохранилась, несмотря на расстояние и испытания. The Rasmus — это голоса, которые были рядом в разные моменты жизни. И теперь мы вместе споем их песни здесь, в Киеве, — отметили организаторы Atlas Festival 2025.

Стоимость билетов на Atlas Festival 2025

Фестиваль Atlas Festival 2025 пройдет 18-20 июля в столичном ТРЦ Blockbuster Mall.

Стоимость билетов стартует от 1 600 грн. Чтобы увидеть выступление The Rasmus 19 июля, нужно заплатить 1 750 грн. Абонемент на все три дня фестиваля стоит 4 000 грн.

The Rasmus стал популярным на весь мир в 2000-х годах. Среди самых известных хитов группы — In the Shadows, First Day of My Life, Sail Away, Livin’ in a World Without You.

В 2022 году коллектив представлял Финляндию на Евровидении с треком Jezebel. Впоследствии The Rasmus записал композицию In The Shadows Of Ukraine с украинским коллективом Kalush Orchestra, который победил на Евровидении 2022.

