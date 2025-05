Рок-гурт The Rasmus виступить у Києві на Atlas Festival 2025: дата і вартість квитків

Фінський рок-гурт The Rasmus виступить у Києві на музичному фестивалі Atlas Festival 2025. Музиканти виконають свої найкращі хіти у суботу, 19 липня.

Гурт The Rasmus приїде в Україну

Про це повідомили на офіційній Instagram-сторінці фестивалю Atlas Festival 2025.

– Перший міжнародний артист Atlas Festival 2025 – легендарний фінський гурт The Rasmus. 19 липня. Це той момент, якого чекали і ми, і вони, – йдеться в дописі.

Ще на Євробаченні 2022 в Турині вокаліст Лаурі Юльонен сказав: Ми дуже хочемо повернутися в Україну і знову пережити ці моменти разом із вами.

– І цього літа це нарешті станеться! Atlas Festival – це не просто музика. Це подія, що об’єднує, надихає та допомагає. А цей виступ – приклад зв’язку, який зберігся, попри відстань і випробування. The Rasmus – це голоси, які були поруч у різні моменти життя. І тепер ми разом заспіваємо їхні пісні тут, у Києві, – зазначили організатори Atlas Festival 2025.

Вартість квитків на Atlas Festival 2025

Фестиваль Atlas Festival 2025 пройде 18-20 липня у столичному ТРЦ Blockbuster Mall.

Вартість квитків стартує від 1 600 грн. Щоб побачити виступ The Rasmus 19 липня, потрібно заплатити 1 750 грн. Абонемент на всі три дні фестивалю коштує 4 000 грн.

The Rasmus став популярним на увесь світ у 2000-х роках. Серед найвідоміших хітів гурту – In the Shadows, First Day of My Life, Sail Away, Livin’ in a World Without You.

У 2022 році колектив представляв Фінляндію на Євробаченні з треком Jezebel. Згодом The Rasmus записав композицію In The Shadows Of Ukraine з українським колективом Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні 2022.

