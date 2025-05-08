Дмитрий Линартович развелся с женой и назвал причину

Украинский актер и военнослужащий ВСУ Дмитрий Линартович впервые рассказал о разводе со своей женой Александрой. Экс-возлюбленные приняли совместное решение о разрыве отношений во время большой войны.

Дмитрий Линартович развелся с женой

Актер поделился, что в начале полномасштабного вторжения его жена и два сына уехали за границу, где живут до сих пор. Сам же Линартович ушел добровольцем на фронт.

Отношения Дмитрия и Александры не выдержали испытания разлукой, поэтому они решили развестись.

Сейчас смотрят

— Так случилось, что с женой мы развелись, она с сыновьями сейчас живет за океаном. В первый день вторжения отвез их в Богуслав Киевской области. Там, как и по всей Украине в то время, было непросто — прилеты, стресс. Люди начали двигаться дальше. Они поехали в Польшу. Затем — в Италию, впоследствии — снова перебрались. И приняли с женой совместное решение, что мы уже не пара, — рассказал военный.

Линартович добавил, что поддерживает связь со своими сыновьями, а к бывшей жене относится с уважением.

— Когда приедут (дети, — Ред.) в Украину, обязательно возьму за руку, повожу, расскажу. Я ими опекаюсь, помогаю, выхожу на связь. Мои сыновья — два казака. Я люблю их, с уважением отношусь к своей бывшей жене, благодарю, что подарила мне прекрасных детей. Что приукрашивать: она — там, я — здесь. Сейчас живу один, — поделился Дмитрий.

Дмитрий Линартович известен по фильмам Толока, Тот, кто прошел сквозь огонь, Гетман, Обмен, Осенние воспоминания. В начале 2023 года актер получил серьезное ранение в боях за Соледар в Донецкой области.

Фото: Дмитрий Линартович

Источник : Обозреватель

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.