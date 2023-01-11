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Факты / Україна

Актер Дмитрий Линартович ранен в боях за Соледар

Валентина Чорна, редактор ленты
Дмитро Лінартович

Украинский актер Дмитрий Линартович получил контузию и серьезное ранение в боях за Соледар в Донецкой области.

Сейчас он госпитализирован и нуждается в немедленном лечении.

В сети появилось видео, на котором раненый Линартович призывает украинцев не падать духом.

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– Помните, что мы на Богом данной земле. Нас никогда не сломить, мы побеждаем! Слава Украине! – сказал актер.

В начале полномасштабной войны Дмитрий Линартович пошел на фронт добровольцем. Он служил разведчиком в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Зритель знает Линартовича по главной роли в приключенческой мелодраме Михаила Ильенко Тот, кто прошел сквозь огонь, историческим драмам Гетман режиссера Валерия Ямбурского и Толока Михаила Ильенко.

Также в украинский прокат вышла военная драма Обмен Владимира Харченко-Куликовского с участием актера.

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Фото: Дмитрий Линартович

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