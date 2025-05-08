Дмитро Лінартович розлучився з дружиною і назвав причину
Український актор та військовослужбовець ЗСУ Дмитро Лінартович вперше розповів про розлучення зі своєю дружиною Олександрою. Ексзакохані ухвалили спільне рішення про розрив стосунків під час великої війни.
Дмитро Лінартович розлучився з дружиною
Актор поділився, що на початку повномасштабного вторгнення його дружина і два сини виїхали за кордон, де живуть й дотепер. Сам же Лінартович пішов добровольцем на фронт.
Стосунки Дмитра та Олександри не витримали випробування розлукою, тож вони вирішили розлучитися.
– Так сталося, що з дружиною ми розлучилися, вона з синами нині мешкає за океаном. У перший день вторгнення відвіз їх до Богуслава Київської області. Там, як і по всій Україні на той час, було непросто – прильоти, стрес. Люди почали рухатися далі. Вони поїхали до Польщі. Потім – до Італії, згодом – знову перебралися. І ухвалили з дружиною спільне рішення, що ми вже не пара, – розповів військовий.
Лінартович додав, що підтримує зв’язок зі своїми синами, а до колишньої дружини ставиться з повагою.
– Коли приїдуть (діти, – Ред.) в Україну, обов’язково візьму за руку, поводжу, розкажу. Я ними опікуюсь, допомагаю, виходжу на зв’язок. Мої сини – два козаки. Я люблю їх, з повагою ставлюся до своєї колишньої дружини, дякую, що подарувала мені прекрасних дітей. Що прикрашати: вона – там, я – тут. Зараз живу один, – поділився Дмитро.
Дмитро Лінартович відомий за фільмами Толока, Той, хто пройшов крізь вогонь, Гетьман, Обмін, Осінні спогади. На початку 2023 року актор дістав серйозне поранення у боях за Соледар на Донеччині.
Фото: Дмитро Лінартович